Así será la nueva sede del Cesga en A Sionlla

Los trabajos de construcción de la nueva sede del Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga), que se levantará en el polígono de A Sionlla, comenzarán el próximo mes de octubre con el objetivo de estar operativa el 30 de junio de 2026, un requisito imprescindible para acceder a la financiación que llega a través del Gobierno central dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE. De los 56 millones de euros previstos para el Cesga (13 millones para el edificio y 34 para infraestructuras), 47,4 millones provienen de fondos europeos.

Ayer, en la actual sede situada en el Campus Sur, se presentó públicamente un proyecto que permitirá ubicar el supercomputador Finisterrae IV, que multiplicará por siete la capacidad de cálculo del anterior y estará enfocado en la inteligencia artificial, además de un nuevo computador cuántico de 45 Qbits que complementará la capacidad del actual QMIO de 32 Qbits, el más potente del sur de Europa en una institución pública, y de un nuevo sistema de almacenamiento que aspira a ser más del doble del actual.

«Vai ser un edificio moderno e eficiente enerxéticamente, que nos vai permitir optar a infraestruturas europeas. Neste punto márcase unha nova etapa no Cesga con maiores posibilidades de escalado e crecemento, xa que estamos ante un proxecto que se está desenvolvendo a unha velocidade de récord e estará finalizado a finais de xuño», manifestó su director, Lois Orosa, quien estuvo acompañado por el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez; la directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo; Juan Inocencio Leite, director adjunto a la Dirección Xeral de Copasa, y Javier Luis Fernández, arquitecto técnico de Copasa, que integra la UTEcon Dominion para construir la nueva sede.

La edificación, de estrutura prefabricada en Galicia, se llevará a cabo en un parcela plana de 9.000 metros cuadrados, en la que se actuará sobre 5.900 m². Tendrá un acceso peatonal desde la calle y un acceso rodado a una zona de aparcamiento que contará con 36 plazas. El propio edificio, organizado en planta baja y en dos niveles superiores, tendrá una superficie construida de 2.700 metros cuadrados. Según explicó Javier Luis Fernández, la planta baja estará integrada por una nave central «que se desarrolla hasta una altura de 9 metros y hace un ancho de 21 metros», y dos naves laterales de nueve metros cada una.

El conselleiro Román Rodríguez, a la izquierda, en la presentación del proyecto del nuevo edificio del Cesga / Santiago Esturao

En la parte central se ubicarán los superordenadores, los ordenadores cuánticos, así como la zona de almacenajes. Y en los otros espacios se situarán diversos laboratorios, parques de instalaciones, almacenes y muelles de carga con acceso directo para circular con el equipamiento. «Todo este núcleo técnico principal está precedido por un hall de recepción junto a un espacio representativo donde se podrán realizar reuniones y conferencias y un patio interior para tener una conexión con el exterior», detalló el arquitecto.

En el primer nivel se establecerá una sala de conferencias y un segundo nivel con un pasillo continuo, «que servirá para que las visitas que se hagan en el centro puedan visualizar el núcleo del edificio que son los ordenadores».

A mayores, se suman las instalaciones traseras, en las que se incorporarán todas las áreas de enfriadoras y unidades de potencia.

Proyecto en exposición pública hasta el 24 de septiembre

La Xunta declarará la construcción del nuevo Cesga como proyecto estratégico de investigación de iniciativa pública de Galicia, una nueva figura creada este año por el propio Gobierno autonómico a través de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas «que permite agilizar el proceso y simplificar los trámites administrativos».

El conselleiro Román Rodríguez puso el foco en su intervención en el «retraso» en la adjudicación de la partida económica correspondiente al PERTE Chip, lo que los obligó a «axilizar o proceso para chegar en tempo e forma». Hace unos meses licitaron la redacción del proyecto y ejecución de obra y «fixámonos uns prazos para ter os permisos administrativos pertinentes». Ayer mismo se puso a disposición el proyecto de ejecución con 30 días hábiles para estar en exposición pública, hasta el 24 de septiembre. «Logo terá que pasar pola Xunta Autonómica de Urbanismo e, por último, por Consello da Xunta», mencionó. Así, se aguarda que el trámite administrativo finalice en la última semana de septiembre o la primera de octubre «para poder comezar as obras nese momento».

Rodríguez puso en valor el trabajo del Cesga. «Estamos nun dos centros de supercomputación máis importantes de España e atreveríame a dicir que do sur de Europa. Temos unha experiencia no ámbito da supercomputación básica dende hai anos que posibilitou que Galicia poida desenvolver proxectos que noutras comunidades resulta imposible», comentó.

Considera el conselleiro que la computación cuántica «está chamada a ser una revolución absoluta en todo o que ten que ver co ámbito tecnolóxico e prevese que inunde tanto a vida económica como o que ten que ver coa vida das empresas e os proxectos de investigación no futuro». Fundado en 1993, el centro posibilitó que se pudieran desarrollar proyectos que tienen impacto tanto en el ámbito de la investigación aplicada como en el ámbito sanitario, «ou en cuestións que teñen que ver coa calidade de vida, ao realizarse aquí os cálculos de Meteogalicia».

Con el objetivo de que Galicia pueda liderar en un futuro la revolución cuántica, Román Rodríguez consideró imprescindible «dotarse das tecnoloxías necesarias que nos van permitir ser competitivos neste ámbito».