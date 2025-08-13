Turismo saca a licitación el proyecto para la restauración de las cubiertas del Hostal

El Ministerio de Industria y Turismoha publicado en el BOE el anuncio de licitación del contrato de servicios para la redacción del proyecto básico y de ejecución de la obra de restauración integral de las cubiertas del Hostal dos Reis Católicos. Las empresas interesadas en presentar sus ofertas tendrán de plazo para hacerlo hasta las 19.00 horas del 24 de septiembre de 2025. El proyecto y la dirección de obra cuentan con un importe de licitación de 637.765,94 euros, y en cuanto a los criterios de adjudicación, la oferta económica pondera un 40%.

Esta actuación se corresponde con la segunda fase de las obras que se acometerán en el Parador de la capital gallega, siguiendo lo establecido en el Plan Director de Conservación. El emblemático edificio que alberga el Hostal dos Reis Católicos, situado en la Praza do Obradoiro, está inmerso en un «histórico proceso de modernización», tal y como subrayó el pasado mes de abril la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, durante una visita a las obras de la primera fase del plan de reforma que se lleva a cabo en el parador compostelano. «Es uno de los emblemas de nuestra red. Más de 36 millones de euros de inversión van a permitirnos modernizar sus instalaciones, reforzar su sostenibilidad y, sobre todo, preservar su incalculable valor histórico y artístico. Esta inversión no es solo una actuación sobre un edificio; es una apuesta decidida por el patrimonio, por el futuro del turismo de calidad en España y por el legado que queremos dejar a las próximas generaciones», sostiene Sánchez.

Centenario de Paradores

Las obras ya en marcha en el Hostal se enmarcan dentro del proceso de transformación que está impulsando Paradores con el foco en la celebración de su centenario, en 2028, con un plan que va a suponer la reforma de más del 50% de sus edificios y «una inversión de más de 250 millones de euros para mejorar la experiencia de los clientes desde todos los puntos de vista: accesibilidad, sostenibilidad, interiorismo y conservación de los edificios más emblemáticos impulsando un modelo de turismo que protege y enriquece el entorno».

Junio de 2026

En el caso concreto del Hostal, Turespaña invertirá 19 millones de euros, de los que 12,6 se ejecutan con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Paradores, por su parte, invertirá 17 millones para mejorar, modernizar y hacer más sostenible el edificio. Las actuaciones previstas en la primera fase se prolongarán hasta junio de 2026 y se centran en las fachadas sur -el magnífico ejemplo plateresco que da a la Plaza del Obradoiro-, este y oeste; en la lonja, los aleros monumentales; los patios San Juan y San Marcos y la capilla real.

El Hostal dos Reis Católicos, inaugurado como hotel en 1954, es uno de los buques insignia de Paradores. En 2024, fue el establecimiento que más facturó de toda la Red. En este periodo, alcanzó un índice de ocupación del 83%. A lo largo de 2024, superó los 37.000 clientes alojados, sobre todo extranjeros, procedentes en su mayoría de Estados Unidos.