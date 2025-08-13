MÚSICA ELECTRÓNICA
El WOS Festival completa su cartel en Santiago: estos son los nuevos artistas confirmados
Se celebra en la capital gallega del 11 al 14 de septiembre con propuestas que tendrán lugar en más de diez espacios emblemáticos de la ciudad
El Correo Gallego
El Festival WOS completó este martes el cartel de su octava edición con 15 nuevas incorporaciones, entre ellas ocho estrenos en España y cuatro en Galicia, que traerán la música electrónica más vanguardista a Santiago del 11 al 14 de septiembre. A los 14 artistas ya confirmados por la organización del festival se suman ahora «destacados artistas internacionales para presentar sus nuevos trabajos y espectáculos en directo», de manera que serán casi una treintena los que participarán en esta edición.
Carrier estrenará en España ‘Rhythm Immortal’, con visuales de Riyo Nemeth, y también se suma la escocesa KAVARI, que presentará su nuevo EP este otoño. La londinense Klein traerá al WOS ‘Thirteen sense’; los norteamericanos Purelink harán lo suyo con su segundo LP, ‘Faith’; y la tríada Saint Abdullah, Eomac y Rebecca Salvadori presentarán su performance audiovisual ‘A Forbidden Distance’.
Asimismo, Sara Persico & Mika Oki traerán ‘Sphaîra’, el inglés Rainy Miller presentará ‘Joseph, What Have You Done?’ y el egipcio ZULI estrenará ‘Lambda’. Además, será la primera vez en Galicia que se pueda ver el nuevo directo del dúo ucraniano Heinali & AndrianaYaroslava Saienko, así como el de la norteamericana Niecy Blues con su ‘Exit Simulation’.
También será el estreno en Galicia de la propuesta inmersiva ‘In uno spazio immenso’, el primer proyecto colaborativo entre Grand River y Abul Mogard.
- Incendio junto al cementerio de Boisaca: un vecino sorprende in fraganti al autor del fuego
- Interceptan a dos taxistas circulando borrachos y con pasajeros a bordo en Santiago
- Catorce horas esperando a la ambulancia tras recibir el alta en el Clínico de Santiago
- Reactivado por segunda vez el incendio forestal que afecta al Camino de Santiago a su entrada en la capital gallega
- Nueve hombres, seis mujeres y tres niños asesinados en Santiago en medio siglo
- Emprender en Santiago viniendo de lejos: sueños que cruzan fronteras
- Raxoi apura la conservación del castillo de A Rocha Forte ante su estado de abandono
- A USC consegue prazas na residencia de Galeras para profesorado e invitados dende o inicio do curso