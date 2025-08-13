El WOS Festival completa su cartel en Santiago: estos son los nuevos artistas confirmados

El Festival WOS completó este martes el cartel de su octava edición con 15 nuevas incorporaciones, entre ellas ocho estrenos en España y cuatro en Galicia, que traerán la música electrónica más vanguardista a Santiago del 11 al 14 de septiembre. A los 14 artistas ya confirmados por la organización del festival se suman ahora «destacados artistas internacionales para presentar sus nuevos trabajos y espectáculos en directo», de manera que serán casi una treintena los que participarán en esta edición.

Una actuación del WOS Festival en la Sala Capitol / WOS Festival

Carrier estrenará en España ‘Rhythm Immortal’, con visuales de Riyo Nemeth, y también se suma la escocesa KAVARI, que presentará su nuevo EP este otoño. La londinense Klein traerá al WOS ‘Thirteen sense’; los norteamericanos Purelink harán lo suyo con su segundo LP, ‘Faith’; y la tríada Saint Abdullah, Eomac y Rebecca Salvadori presentarán su performance audiovisual ‘A Forbidden Distance’.

Asimismo, Sara Persico & Mika Oki traerán ‘Sphaîra’, el inglés Rainy Miller presentará ‘Joseph, What Have You Done?’ y el egipcio ZULI estrenará ‘Lambda’. Además, será la primera vez en Galicia que se pueda ver el nuevo directo del dúo ucraniano Heinali & AndrianaYaroslava Saienko, así como el de la norteamericana Niecy Blues con su ‘Exit Simulation’.

También será el estreno en Galicia de la propuesta inmersiva ‘In uno spazio immenso’, el primer proyecto colaborativo entre Grand River y Abul Mogard.