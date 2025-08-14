Adiós a las fochancas de la rúa dos Loureiros: las obras para eliminar los grandes socavones durarán dos meses

Los trabajos de reparación conllevarán la prohibición de circular y aparcar a los vehículos mientras dure la actuación

Imagen de archivo de una fochanca en la rúa dos Loureiros

Imagen de archivo de una fochanca en la rúa dos Loureiros / El Correo Gallego

David Suárez

Santiago de Compostela

Los vecinos de la rúa dos Loureiros y de Santa Clara podrán decir, por fin, adiós a las enormes fochancas que desde hace meses afloran sin control en esta zona de Santiago.

Unos socavones que ya tienen fecha de caducidad, puesto que a partir del próximo lunes 18 de agosto, comenzarán las obras para eliminar los numerosos cráteres que paulatinamente han ido apareciendo, y que se eliminarán por completo una vez finalizados los trabajos dentro de dos meses.

Prohibición de circular y aparcar

La urgente actuación para mejorar la accesibilidad que se llevará a cabo en la rúa dos Loureiros, Santa Clara y en la ruela da Estila, acarreará la prohibición de circular y aparcar en ambas calles, permitiendo únicamente el paso por la praciña das Penas a aquellos conductores que quieran acceder a sus garajes.

Una situación que complicará la movillidad en esta zona de Santiago sobre todo, a partir de septiembre con el inicio del curso escolar, ya que, con el comienzo de las clases y la vuelta a la normalidad después del verano, aquellos que utilizaban estas calles para estacionar sus vehículos, tendrán que buscar una alternativa.

