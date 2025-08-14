Arrecian los coches abandonados en el polígono del Tambre de Santiago: anotan al menos una docena

Al menos una docena de vehículos ocupan plazas de aparcamiento del polígono del Tambre en estado de abandono. Empresas radicadas en el parque industrial se han quejado por esta situación de la que también ha dado cuenta la Asociación de Empresarios del Tambre. Como se puede ver en las imágenes que acompañan esta información se trata de vehículos dañados o en un avanzado estado de deterioro que en algunos casos llevan meses ocupando zonas de estacionamiento en el polígono.

«El problema ya no solo es que ocupen plazas de aparcamiento, sino que generan dificultades en la actividad cotidiana de las empresas», explica el propietario de una compañía de alquiler de maquinaria. «Tenemos un problema grave porque junto a los accesos de nuestra empresa están estacionadas dos camionetas de empresas que en su día fueron a la quiebra y las dejaron ahí abandonadas. Nos quitan toda la visibilidad a la hora de salir los camiones de la nave, porque hacen de pantalla; y cada día corremos el riesgo de sufrir un accidente».

Coche abandonado en el Tambre / CEDIDA

Este afectado asegura que incluso estuvo a punto de ser arrollado por un turismo que circulaba por la vía Nobel cuando trataba de dar indicaciones a uno de sus conductores para salir con un camión de la nave, puesto que «no conseguía hacer la maniobra con seguridad debido a la poca visibilidad que provocan las dos furgonetas que están abandonadas junto a los accesos a la nave».

En la Asociación de Empresarios confirman que el abandono de coches en el polígono es un problema que ha arreciado en los últimos tiempos. De hecho, «hace semanas que comunicamos a la Policía Local de la presencia de varios vehículos en estado de abandono, pero siguen en el mismo sitio». Alguno ya no tiene ni placas de matrícula para dificultar la identificación del propietario, aunque se puede averiguar a través del número de bastidor.

Los empresarios cuantifican en al menos una docena los vehículos que se encuentran actualmente en esta situación en el Tambre y solicitan al Concello que tome las medidas necesarias para su retirada. Como se aprecia en las fotos, la mayoría de los coches presentan evidentes signos de abandono, como verdín en la chapa exterior, cristales u otros elementos rotos, ruedas sin aire o incluso la falta de la placa de matrícula.

El empresario que se puso en contacto con este diario para denunciar la situación indica que no solo hay turismos sino también vehículos de transporte de material que algún día formaron parte de la flota de alguna empresa del Tambre y que «fueron abandonados bien porque quedaron fuera de servicio o porque las firmas propietarias quebraron».

Este industrial también se queja de otro problema que se repite cada año en el parque empresarial: «La asociación ya pidió varias veces al Concello que se poden los árboles de la vía Nobel, porque cuando llega el otoño con la caída de la hoja se obstruyen los canalones de las naves y se acumula agua que acaba filtrando en los inmuebles», señala, a la vez que apunta que en su caso «ya hemos sufrido varias inundaciones por esta razón».

Coche abandonado en el Tambre / CEDIDA

La asociación del Tambre confirma que ha recibido varias quejas por este asunto y que ya ha presentado una petición de poda al Concello a través de la Liña Verde, sin embargo, por el momento no se ha procedido al recorte de las ramas más grandes.

Consultado por estas cuestiones por este diario, el gobierno local de Santiago indica, con respecto al problema de los árboles, que «desde Parques e Xardín elaborouse unha planificación de poda en verde (poda preventiva) en puntos inundables para reducir a cantidade de folla». Asegura que «estes traballos están previstos para comezos de setembro». En cuanto a los coches abandonados, desde Raxoi señalaron ayer que están «ao tanto» de la situación y que «se está controlando» la presencia de estos vehículos.