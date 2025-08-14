Santiago
Avanzan os traballos de rehabilitación no pavillón municipal Quiroga Palacios
Consiste na rehabilitación da impermeabilización da cuberta e vaise incrementar o seu aforo
Nos meses de verán, o Concello de Santiago está a executar as obras de mellora da cuberta do pavillón municipal Quiroga Palacios, un espazo que funciona tamén como patio de uso diario para o alumnado do CEIP. A intervención, cun investimento de 337.396,58 euros e un prazo de execución de dez semanas, busca resolver as filtracións de auga detectadas de forma recorrente e mellorar a accesibilidade ao recinto.
A maiores, cun investimento aproximado de 50.000 euros, tamén se está a desenvolver outra actuación para incrementar o aforo do pavillón, actualmente limitado a 100 persoas por carecer dunha saída de evacuación axeitada. Coa nova saída lateral, que contará cunha rampla de conexión á rúa, a capacidade máxima pasará a ser de 399 persoas, cumprindo así a normativa vixente.
A concelleira de Educación, Míriam Louzao, acompañada de Xesús Domínguez, concelleiro de Obras, explicou que «as actuacións permitirán dispoñer dun espazo máis seguro, accesible e funcional, tanto para o uso escolar como para actividades deportivas e sociais». Engadiu ademais que «era unha obra necesaria para garantir a salubridade e habitabilidade do pavillón, ao tempo que o patio do colexio sobre a súa cuberta se adapta ás esixencias actuais de accesibilidade universal e seguridade».
Actuacións en marcha
En concreto, a intervención abrangue a rehabilitación integral da impermeabilización da cuberta, a mellora das fachadas e do peto perimetral para eliminar puntos de entrada de auga e pontes térmicas, e a construción dunha rampla que substitúa o actual acceso por escaleiras, garantindo así o acceso a todas as persoas.
Nestes días estase a comprobar a colocación da nova impermeabilización e vaise a executar a estrutura da nova rampla de acceso ao patio do CEIP. Nas próximas semanas, instalarase un sistema de illamento polo exterior da fachada, que mellorará o comportamento térmico e a impermeabilización do edificio e continuarase coa execución do pavimento da pista deportiva, o seu pintado, e a instalación do valado perimetral.
