Santiago
Los hoteles de Santiago esperan una ocupación alta en el puente tras un arranque de mes flojo
Los alojamientos aguardan que la tasa se sitúe en torno al 90% en unas fechas en las que predominan los turistas procedentes de otros puntos de España
El puente de agosto suele ser sinónimo, para muchos ciudadanos, de días de descanso y fiestas patronales –solo en Santiago cuatro parroquias tienen actividades programadas–, un contexto idóneo para que el sector turístico registre buenas cifras. Los establecimientos hoteleros de la capital gallega también esperan llevarse su parte de este pastel y barajan unas previsiones de ocupación que se sitúan en torno al 90%, según explica en conversación con este diario el portavoz de la Unión Hotelera Compostela, José Antonio Liñares.
«Está ben para estes días porque se xuntan varias cousas, un festivo nacional, un festivo local, que sempre tenga algo de repercusión. Os niveis de ocupación están sendo os esperados. Non temos sorpresas, nin para ben, nin para mal», relata Liñares. Aunque es una época «un pouco caótica» para hacer previsiones porque se produce «moita reserva de última hora e hai moita xente que se move en función do tema atmosférico» desde la Unión Hotelera esperan «unha cifra moi alta».
Difícil llegar a la ocupación plena
En el ámbito de la restauración, el presidente de la Asociación de Turismo e Hostelería Compostela, Ramón García Seara, coincide en estas apreciaciones. «É difícil que se enchan os locais, agosto non é dos meses máis altos, como xuño ou setembro», indica. Además, hay que tener en cuenta que «é un turismo máis nacional, de máis cambio de plans se cambia o tempo». Esa imprevisibilidad, también en los alojamientos, provoca que haya mucha «ocupación que se decide nos últimos momentos».
En ambas entidades tienen claro también que no es el mejor mes para el sector en Santiago, ya que los datos no alcanzarán los de mayo, junio o septiembre, que son propios de «un turismo máis fiel», según García Seara. Liñares subraya que «conseguir cifras plenas de ocupación en Santiago é posible, de feito vanse dar en setembro, e xa se deron en maio e xuño». Para conseguir esa ocupación plena en los hoteles, «non abonda co turismo», añade. «Ten que haber aparte algún tipo de actividade complementaria. Por exemplo, un congreso importante ou varios ao mesmo tempo, ou un gran festival, algo que se sume ao turismo. Co turismo só é case imposible que se encha a planta hoteleira de Santiago», remarca.
Un inicio flojo
Las buenas perspectivas para el puente contrastan con el arranque del mes de agosto. A la espera de conocer resultados definitivos, desde el sector hotelero señalan que en la primera semana hubo «un baixón de ocupación», revela Liñares. «A sensación é que foi un pouco máis frouxa do esperado, e non digo só polos hoteis da Unión Hoteleira, é un sentimento xeralizado, un dato un pouco preocupante. Son varios os proveedores que o notaron», comenta. Así, estima que la ocupación se ubicó aproximadamente en el 75%, «un dato que non é para botar cohetes».
Una posible explicación de este fenómeno radica en la preponderancia de turistas españoles, que acusan más la subida de precios que los visitantes procedentes de otros países. «Cando son os meses de máis turismo internacional, non hai problema, porque ten máis poder adquisitivo. En agosto hai menos turismo internacional, entón ao turismo nacional fáiselle moi costa arriba asumir os prezos», describe Liñares. «Iso está provocando ese debate que hai entre xente de restaurantes, e sobre todo proveedores, que din que para ser agosto non acaba de haber o que tiña que haber», añade.
Percepción generalizada
García Seara confirma que esa es una percepción mayoritaria dentro del sector. «Ese fenómeno da primeira semana é algo que a xente da asociación está manifestando. Algúns tiveron que axustar prezos para tratar de gañar algo de ocupación», asegura. Incluso considera que es una tendencia que viene de atrás porque «xullo non cumpriu as expectativas, foi máis baixo que o ano pasado, é un pouquiño a liña que hai».
El presidente de la la Asociación de Turismo e Hostelería Compostela sostiene que se debe analizar también la influencia de otros factores, más allá de los precios: «Pode ser que incida o tema de Lavacolla –acumula un 13,3% menos de usuarios en lo que va de 2025 con respecto a 2024–, incide ao mellor certa tensión co turismo en Santiago e iso tamén se percibe por parte dos maioristas, da xente que ofrece viaxes. Estanse transmitindo cousas que non son favorables para o sector», concluye.
- Incendio junto al cementerio de Boisaca: un vecino sorprende in fraganti al autor del fuego
- Interceptan a dos taxistas circulando borrachos y con pasajeros a bordo en Santiago
- Así será la nueva sede del Cesga en A Sionlla
- Lavacolla es ya la segunda terminal de España que más sangra por los recortes de Ryanair
- Catorce horas esperando a la ambulancia tras recibir el alta en el Clínico de Santiago
- Reactivado por segunda vez el incendio forestal que afecta al Camino de Santiago a su entrada en la capital gallega
- Nueve hombres, seis mujeres y tres niños asesinados en Santiago en medio siglo
- Emprender en Santiago viniendo de lejos: sueños que cruzan fronteras