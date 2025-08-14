Susto en el Ensanche por un incendio en el cuadro eléctrico de un edificio de Santiago del Estero

Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones del cuerpo de Bomberos de Santiago

Los Bomberos de Santiago actuando este mediodía en el Ensanche

Los Bomberos de Santiago actuando este mediodía en el Ensanche / El Correo Gallego

David Suárez

Santiago de Compostela

Un incendio declarado poco después de las 14.00 horas de este jueves en el cuadro eléctrico de un edificio de la rúa de Santiago del Estero, en el Ensanche compostelano, ha provocado un gran susto entre sus vecinos por la gran humareda que ha provocado el mismo.

La rúa de Santiago de Estero permanece cerrada al tráfico

La rúa de Santiago del Estero permanece cerrada al tráfico / El Correo Gallego

Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones del cuerpo de Bomberos de Santiago, que a esta hora trabajan en el lugar para intentar sofocar un fuego que ha dejado sin luz a todo el inmueble.

Noticias relacionadas y más

El suceso ha sobresaltado a los muchos viandantes que a esa hora transitaban por esta céntrica calle de Santiago, que se han visto sorprendidos este mediodía por el gran despliegue de los servicios de extinción de incendios, los cuales actúan en estos momentos en el edificio para que sus residentes puedan volver a sus viviendas lo antes posible.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Incendio junto al cementerio de Boisaca: un vecino sorprende in fraganti al autor del fuego
  2. Un argentino que reside en Galicia alucina con una 'auténtica parrillada argentina' que hay en Santiago: 'Me sentí como en casa durante dos horas
  3. Así será la nueva sede del Cesga en A Sionlla
  4. Lavacolla es ya la segunda terminal de España que más sangra por los recortes de Ryanair
  5. Interceptan a dos taxistas circulando borrachos y con pasajeros a bordo en Santiago
  6. Catorce horas esperando a la ambulancia tras recibir el alta en el Clínico de Santiago
  7. Reactivado por segunda vez el incendio forestal que afecta al Camino de Santiago a su entrada en la capital gallega
  8. Un edificio en desuso en el Gaiás se convertirá en un centro de apoyo logístico

Susto en el Ensanche por un incendio en el cuadro eléctrico de un edificio de Santiago del Estero

Susto en el Ensanche por un incendio en el cuadro eléctrico de un edificio de Santiago del Estero

Adiós a las fochancas de la rúa dos Loureiros: las obras para eliminar los grandes socavones durarán dos meses

Adiós a las fochancas de la rúa dos Loureiros: las obras para eliminar los grandes socavones durarán dos meses

Desmantelan uno de los mayores supermercados de droga para Santiago y Ordes

Desmantelan uno de los mayores supermercados de droga para Santiago y Ordes

Donde arderon, agora danzan: as meigas toman Bonaval como pista de baile

Donde arderon, agora danzan: as meigas toman Bonaval como pista de baile

Paisaxes Liminais trae a Compostela sete citas coa arte sonora e a música experimental

Paisaxes Liminais trae a Compostela sete citas coa arte sonora e a música experimental

Sindo Guinarte reprocha a Sanmartín a «pasividade» ante a crise de Lavacolla

Sindo Guinarte reprocha a Sanmartín a «pasividade» ante a crise de Lavacolla

Arrecian los coches abandonados en el polígono del Tambre de Santiago: anotan al menos una docena

Arrecian los coches abandonados en el polígono del Tambre de Santiago: anotan al menos una docena

Avanzan os traballos de rehabilitación no pavillón municipal Quiroga Palacios

Avanzan os traballos de rehabilitación no pavillón municipal Quiroga Palacios
Tracking Pixel Contents