Susto en el Ensanche por un incendio en el cuadro eléctrico de un edificio de Santiago del Estero
Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones del cuerpo de Bomberos de Santiago
Un incendio declarado poco después de las 14.00 horas de este jueves en el cuadro eléctrico de un edificio de la rúa de Santiago del Estero, en el Ensanche compostelano, ha provocado un gran susto entre sus vecinos por la gran humareda que ha provocado el mismo.
Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones del cuerpo de Bomberos de Santiago, que a esta hora trabajan en el lugar para intentar sofocar un fuego que ha dejado sin luz a todo el inmueble.
El suceso ha sobresaltado a los muchos viandantes que a esa hora transitaban por esta céntrica calle de Santiago, que se han visto sorprendidos este mediodía por el gran despliegue de los servicios de extinción de incendios, los cuales actúan en estos momentos en el edificio para que sus residentes puedan volver a sus viviendas lo antes posible.
- Incendio junto al cementerio de Boisaca: un vecino sorprende in fraganti al autor del fuego
- Un argentino que reside en Galicia alucina con una 'auténtica parrillada argentina' que hay en Santiago: 'Me sentí como en casa durante dos horas
- Así será la nueva sede del Cesga en A Sionlla
- Lavacolla es ya la segunda terminal de España que más sangra por los recortes de Ryanair
- Interceptan a dos taxistas circulando borrachos y con pasajeros a bordo en Santiago
- Catorce horas esperando a la ambulancia tras recibir el alta en el Clínico de Santiago
- Reactivado por segunda vez el incendio forestal que afecta al Camino de Santiago a su entrada en la capital gallega
- Un edificio en desuso en el Gaiás se convertirá en un centro de apoyo logístico