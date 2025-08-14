Susto en el Ensanche por un incendio en el cuadro eléctrico de un edificio de Santiago del Estero

Un incendio declarado poco después de las 14.00 horas de este jueves en el cuadro eléctrico de un edificio de la rúa de Santiago del Estero, en el Ensanche compostelano, ha provocado un gran susto entre sus vecinos por la gran humareda que ha provocado el mismo.

La rúa de Santiago del Estero permanece cerrada al tráfico / El Correo Gallego

Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones del cuerpo de Bomberos de Santiago, que a esta hora trabajan en el lugar para intentar sofocar un fuego que ha dejado sin luz a todo el inmueble.

El suceso ha sobresaltado a los muchos viandantes que a esa hora transitaban por esta céntrica calle de Santiago, que se han visto sorprendidos este mediodía por el gran despliegue de los servicios de extinción de incendios, los cuales actúan en estos momentos en el edificio para que sus residentes puedan volver a sus viviendas lo antes posible.