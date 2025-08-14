Incendio forestal en una zona próxima a viviendas de A Peregrina

Efectivos terrestres y aéreos se desplegaron hoy por la tarde en la zona norte de la capital de Galicia para sofocar un incendio forestal que se originó en O Bargo (A Peregrina). El fuego, que comenzó a las 17.18 horas obligó a desplegar dos brigadas de bomberos, que acudieron junto a tres motobombas y a un helicóptero.

Las llamas se originaron en una zona verde próxima a varias viviendas. Según informaron a EL CORREO GALLEGO fuentes de la Consellería de Medio Rural, por el momento, no ha trascendido el terreno afectado ni el alcance de la incidencia, puesto que los operativos siguen trabajando en la zona. Asimismo, también se desconoce la causa detonante del fuego, así como el número de personas afectadas.

Las llamas se originaron en una zona verde próxima a varias viviendas / Antonio Hernández

Sexto incendio en Santiago

Al incendio de este jueves, hay que sumarle el declarado este martes poco después de las 12 horas en la Rúa dos Porróns, junto al cementerio de Boisaca, que movilizó a los Bomberos de Santiago después de recibir la alerta de los vecinos del lugar, que descubrieron in fraganti al incendiario.

Fuentes de la Policía Local señalaron que «casi con toda seguridad el incendio era intencionado». Además, el vecino de la zona que descubrió al autor del fuego, declaro que se trataba de «un hombre muy moreno y bajito, con pantalones largos y una chaqueta atada a la cintura». El vecino declara que pensó que se estaba drogando, pero cuando paso a su lado el hombre tiró algo, y poco después comenzó el incendio.

El incendio desplegó a dos brigadas de bomberos, tres motobombas y un helicóptero. / Antonio Hernández

El incendio de A Peregrina se convierte en el séptimo declarado en Santiago en una semana. Entre ellos, destacan los cuatro que se originaron desde el 7 de agosto entre A Rocha Nova y Vidán, y que afectaron al trazado del Camino de Santiago.