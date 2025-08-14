Santiago
Paisaxes Liminais trae a Compostela sete citas coa arte sonora e a música experimental
María Rozas presentou onte a programación do evento, organizado pola plataforma Códex
A concelleira de Xuventude, María Rozas, presentou onte a xornada Paisaxes Liminais, organizada pola plataforma Códex. Os seus membros María Serrano e Iago Pedreira acompañaron a concelleira na presentación e deron conta da programación do evento, que se desenvolverá en sete datas distintas entre o 23 de agosto e o 29 de novembro. Todos os concertos son de balde ata completar aforo.
Esta primeira edición de Paisaxes Liminais nace da necesidade de facer «unha programación enfocada á arte sonora, á música experimental e ás revisións das músicas tradicionais desde unha perspectiva social», tal e como subliñou María Serrano. «A cultura, a tradición, a memoria e nosa relación co entorno son o verdadeiro constituínte dunha sociedade e a súa historia».
María Rozas fixo fincapé neste aspecto social dun «proxecto innovador en Santiago, cultural, arredor da música experimental» pero que o fai centrado na «perspectiva social e tecendo redes entre distintos países» e realidades, dende Galicia a Palestina pasando por Francia, Líbano, Euskadi...e que ademais está pensado para un público diverso, que inclúe o infantil. «Un dos obxectivos prioritarios da Concellaría é facilitar que o talento mozo se materialice» a través do impulso de iniciativas como esta, «moi potente e atractiva» e cun programa «moi amplo, tanto polo número de artistas como polo interese que pode xerar en diferentes colectivos da cidade».
Artistas internacionais e galegas
A xornada sucederá dende o 23 agosto ata o 29 de novembro, con sete datas repartidas entre o centro sociocultural de Caramoniña, o Centro Xove da Almáciga e a Libraría Pedreira. O programa inclúe concertos de artistas internacionais como Radio Hito (Vietnam/Bruselas), Richard Hronsky (Eslovaquia), Lise Barkas (Francia), Shakeeb Abu Hamdan (Líbano) Lea Roger (Francia) ou NU NO (Portugal) e artistas galegas como Esperanza Natalia, Noela Covelo xunto a artista euskera Garazi Navas, Malafera ou Irene Ivankovà, así como conversas con Bint Mbareh (Palestina) e Palestinian Sound Archive (Palestina) e un obradoiro infantil de instrumentos vexetais impartido por Pablo Carpintero. Como sinalou Iago Pedreira, trátase «dun proxecto que dá a benvida a todas as realidades sociais e culturais, e ás identidades propias para que non haxa ningunha exclusión».
