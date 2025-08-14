Santiago
Raxoi reduce ao imprescindible o uso municipal de auga pola baixada no caudal do Tambre
O Concello asegura que o abastecemento está garantido pero anima a cidadanía a facer un uso responsable
O elevado consumo de auga nas últimas semanas e a continuada baixada no caudal do río Tambre veñen de motivar que o Concello de Santiago adopte novas medidas de aforro. Desde Raxoi remarcan que a subministración está garantida e fontes da empresa que xestiona o ciclo integral da auga manifestan a este diario que non está previsto decretar o estado de prealerta por sequía, como si sucedeu noutras zonas da comunidade galega onde os ríos desdenderon de maneira significativa o seu fluxo. Pero aínda que a situación non se agravou ata este punto, o goberno local reduciu ao imprescindible o uso municipal de auga e anima a cidadanía a facer un consumo responsable.
Raxoi destaca que o seguimento continuado da situación hidrolóxica indica que, se ben o estado a UTE na que se inclúe o abastacemento de Santiago é de normalidade, o nivel do río Tambre no punto de captación da Estación de Tratamento de Auga Potable (ETAP) de Santiago—principal fonte de abastecemento da cidade— xa descendeu por debaixo do caudal ecolóxico ordinario.
Aínda con este descenso no punto de captación da ETAP, é necesario ter en conta que o seguimento semanal do estado do encoro de Vilagudín, –reserva augas arriba do punto de captación do Tambre, situado no río Lenguelle–, marca que as reservas existentes actualmente son do 99,27%, engade o goberno municipal.
Consumo moi elevado
A redución do uso ao imprescindible que vén de anunciar o Concello chega cando «tamén se aprecia que o consumo de auga potable está actualmente en niveis moi elevados, nun momento en que o caudal do Tambre está descendendo con rapidez». Ademais, as previsións meteorolóxicas apuntan a que nas vindeiras semanas se manterán as altas temperaturas e a ausencia de chuvias, polo que non se prevé unha recuperación do caudal a curto prazo.
Ante esta situación, o Concello está a minimizar os consumos municipais de auga non esenciais -aínda que este tipo de consumos representa tan só o 10% do total-, e volve apelar á cidadanía para que faga un consumo responsable e racional de auga. Tamén insta ás empresas e industrias a reducir ao mínimo imprescindible o consumo de auga da rede municipal.
Consellos para a cidadanía
Entre as recomendacións que fan desde Raxoi, aconséllase pechar as billas mentres non se utilizan, evitar que pinguen e instalar filtros atomizadores, así como lavar as froitas e verduras nun recipiente. No tocante ao uso de electrodomésticos, instan a utilizar a lavadora e o lavalouza cando estean completamente cheos e, en xeral, a valorar o consumo de auga á hora de investir nun electrodoméstico.
Con respecto ao uso en exteriores, o goberno de Goretti Sanmartín pide que se comprobe que non haxa fugas, utilizar unha vasoira para varrer as follas, evitar o uso de auga nas horas de maior evaporación, bañar as mascotas nun terreo que necesite sistema de rego ou elixir plantas autóctonas para os xardíns. Na ducha da piscina, ademais, recomendan empregar un botón de paro automático.
Ausencia de chuvia
A semana pasada o Concello realizou a primeira advertencia sobre esta situación, dando a coñecer que o nivel do río Tambre no punto de captación da ETAP de Santiago se reduciu un 2,56% con respecto ás mesmas datas do verán de 2024. Naquel momento, fontes da empresa que xestiona o ciclo integral da auga sinalaron a este diario que, de continuar sen chover, a situación empezaría a ser preocupante en Santiago a principios de setembro, aínda que é difícil calcular cando se podería entrar en prealerta por sequía.
Compostela suma máis de sesenta días sen precipitacións desde o 1 de xuño, e case catro semanas xa consecutivas desde que o 19 de xullo se recolleran 11 litros por metro cadrado na estación de Meteogalicia, dacordo co resumo dos rexistros que aparecen na súa páxina web. Alí tamén figuran o 20 e el 28 do mesmo mes con cantidades residuais que non chegaban nin a un litro por metro cadrado. A cantidade recollida nos últimos dous meses e medio resulta perigosamente baixa para soster as reservas de auga que aportan os ríos Tambre, Ulla e Sar.
- Incendio junto al cementerio de Boisaca: un vecino sorprende in fraganti al autor del fuego
- Un argentino que reside en Galicia alucina con una 'auténtica parrillada argentina' que hay en Santiago: 'Me sentí como en casa durante dos horas
- Así será la nueva sede del Cesga en A Sionlla
- Lavacolla es ya la segunda terminal de España que más sangra por los recortes de Ryanair
- Interceptan a dos taxistas circulando borrachos y con pasajeros a bordo en Santiago
- Catorce horas esperando a la ambulancia tras recibir el alta en el Clínico de Santiago
- Reactivado por segunda vez el incendio forestal que afecta al Camino de Santiago a su entrada en la capital gallega
- Arrecian los coches abandonados en el polígono del Tambre de Santiago: anotan al menos una docena