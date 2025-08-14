El Centro de Terapias Avanzadas de Santiago recibirá un millón a través del consorcio Certera

El Centro de Fabricación de Terapias Avanzadas (CAR-T) de Galicia pasa a formar parte del Consorcio Certera (Consorcio Estatal en Red para el Desarrollo de Medicamentos de Terapias Avanzadas). Una plataforma impulsada por el Instituto de Salud Carlos III, dentro del Perte de Salud de Vanguardia, para liderar la producción de este tipo de fármacos a través de una infraestructura científico-técnica de I+D+i capaz de reunir, coordinar y amplificar las capacidades ya existentes dentro del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación en materia de terapias avanzadas.

Formar parte de esta infraestructura con otros centros nacionales de primer nivel supone adquirir la capacidad inmediata de producir terapias avanzadas, más allá de la investigación, lo que según se destaca desde la Consellería de Sanidade supone estar más cerca del desarrollo industrial de estos medicamentos y, de este modo, más cerca de las necesidades reales del paciente.

Excelencia en la producción

La plataforma les proporciona a los investigadores académicos excelencia en la producción, soporte regulatorio y orientación hacia los principales retos.

Certera, que aporta más de un millón de euros durante dos años al centro de Santiago, supone la expansión de la capacidad de producción de las entidades socias con inversión propia para equipaciones, mejora y optimización de las instalaciones, tecnología TIC de última generación y personal de nueva incorporación.

Las terapias avanzadas con células CAR-T, también conocidas como terapias de linfocitos, consisten en modificar genéticamente las células inmunes de los pacientes para que puedan combatir las células tumorales. Son medicamentos de alto impacto clínico y asistencial que, en algunos casos, consiguen unas tasas de respuesta del 80%.

Tratamientos con la máxima seguridad

Nuevos tratamientos que se aplicarán con la máxima seguridad y sobre los que Sanidad está en fase de supervisión y control, para garantizar que se cumplen todos los requisitos de calidad.

En la actualidad, el Centro de Fabricación de Terapias Avanzadas continúa su actividad en pruebas a la espera de obtener la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Un proyecto por el que la Xunta ha apostado y detrás del que hay un enorme trabajo, habiéndose invertido ya más de tres millones de euros para la dotación de recursos humanos, técnicos y tecnológicos de primer nivel.

Galicia, un referente

Galicia, gracias a este centro, es un referente tanto en la producción como en la investigación en este tipo de tratamientos, dentro de un ámbito en el que es imprescindible la colaboración de todas las entidades implicadas, incluyendo el propio Gobierno autonómico, las tres universidades gallegas y los institutos de investigación sanitaria.