«Hoy en la Cocina Económica de Santiago el 64% son migrantes, y tenemos también mucha gente joven y mujeres»

¿Qué supone para usted realizar la invocación a San Roque?

Una responsabilidad tremenda, pero también un privilegio porque se nos da la oportunidad de dar voz y hacer visible la Cocina Económica, y eso para nosotros siempre es importante. Y más pensando en toda la tradición que tiene y todo lo que ha supuesto para la ciudad. Yo no tengo experiencia porque prácticamente acabo de llegar, como le dije al presidente de la cofradía, pero quieren implicar a ONG relacionadas con situaciones de necesidad, así que aquí estamos.

¿Cuánto tiempo lleva en Santiago?

Desde septiembre. Anteriormente, hace seis años, había estado nueve meses, pero luego me destinaron a la Cocina Económica de Santander y regresé desde allí a Santiago.

¿Se ha adaptado ya?

Sí, llevo una andadura desde el año 2000 relacionada con personas sin hogar en distintas cocinas económicas y, por lo tanto, el colectivo y la institución los conozco. Y, además, nosotras somos hijas de obediencia y nos cambian de destino siempre que es necesario, así que estoy habituada.

Perfil de usuarios similar en toda España

¿Hay diferencias entre unas cocinas económicas y otras?

Lo que varía es el número de programas que tienen en cada sitio. En Santander, por ejemplo, hay muchísimos y cuentan con un equipo profesional amplio; al igual que en la Cocina Económica de León, donde había un programa para mujeres víctimas de violencia y sus hijos, o en Padre Rubinos, donde estuve nueve años y tenían un centro de día y albergue. El perfil, en cambio, es más o menos el mismo en todos.

¿Cuál es ese perfil?

El colectivo de migrantes es amplísimo, representa en el comedor el 64%. Y luego personas sin hogar, toxicómanas, con enfermedad mental, en paro y mayores, pero no solo en Santiago, diría que en toda España e incluso fuera.

¿Ha habido cambios?

Sí que ha variado bastante, por un lado en cuanto a la edad, ya que ahora hay mucha gente joven, y se ha incrementado también muchísimo la presencia de la mujer, con un elevado porcentaje por el tema de la migración sobre todo, principalmente de Latinoamérica. Antes apenas suponían entre el 8 y 12%.

Más medios para contar con dos trabajadoras sociales

¿Qué necesidades más urgentes tienen en Santiago?

Siempre digo que las necesidades de la Cocina Económica de Santiago no son solo dar de comer, que es la prioridad, pero también hay que ayudar a esas personas a encontrar un sitio, un trabajo, acompañamiento en la enfermedad, cuestiones para las que necesitas personal. Estábamos solo con una trabajadora social y era imposible que hiciese una valoración y un programa de intervención, con lo que hemos contratado a otra a media jornada, pero sería importante tener los medios económicos para ampliarle a completa y poder hacer una intervención más eficaz para ayudarles a resolver sus problemas.

¿De qué plantilla disponen?

Voluntarios entre 35 y 40 y, además de las dos trabajadoras sociales, en plantilla hay dos personas para la acogida de usuarios, el director gerente, y dos cocineros, una auxiliar de cocina y tres del servicio de limpieza, a los que se suma la comunidad de hermanas, que somos siete, pero ya mayores.

Trescientos servicios diarios entre desayuno, comida y cena

¿Cuántos usuarios hay a diario?

Entre las tres comidas prestamos unos 300 servicios al día. Al desayuno vienen menos, sobre unas 40 personas, mientras que a la comida varían entre 150 y 180, y a la cena entre 110 y 120.

¿Cuánto aportan ellos?

Es una aportación simbólica, para que sepan que con los pocos ingresos que tienen también deben colaborar porque aquí cuentan con muchos apoyos. Son 50 céntimos al desayuno, la misma cantidad a la cena y un euro a la comida.

Volviendo a la invocación, ¿en qué se va a inspirar?

En mi vocación, que es la de ayudar a los demás porque aunque mi formación es de trabajo social y psicología, yo soy y pertenezco a las Hijas de la Caridad.

Misa presidida por el arzobispo y Voto de la Ciudad este sábado

La capilla de San Roque, en la que desde el día 7 y hasta mañana se está celebrando una novena en honor al patrón de la ciudad, acogerá el sábado los principales actos de conmemoración. Una jornada que arrancará a las 09:00 horas con una misa, seguida una hora después de la del Cabildo de la Catedral de Santiago. A las 11:00 horas será la misa solemne y tradicional Voto de la Ciudad, y a las 13:00 horas habrá otra eucaristía en recuerdo de los cofrades de la Antigua e Ilustre Cofradía de San Roque fallecidos.

Ya por la tarde, el arzobispo compostelano, monseñor Francisco José Prieto, presidirá la misa a las 19:30 horas, dando paso a la tradicional procesión que recorrerá desde San Roque algunas calles de la zona monumental para recogerse después en la capilla, a la que esta semana se han trasladado los cultos de San Miguel dos Agros.