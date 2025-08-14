Festas de Sar
Os veciños de Sar gozarán de tres días de troula e música
O barrio compostelán celebrará as súas festas de verán cunha programación do máis variada
Redacción
O barrio de Sar está preparado para dar comezo ás súas tradicionais festas de verán cun variado programa de entretidas actividades e propostas musicais que non deixarán indiferente a ninguén dende mañá e ata o día domingo 17.
A primeira xornada arrancará ás 10.00 horas co disparo de 21 bombas de palenque e o pasarrúas a cargo da charanga Os Atrevidos e as agrupacións folclóricas Colexiata do Sar e O Son do Viso. Ás 11.30 celebrarase un rosario na honra de Santa María no Convento da Ensinanza, seguido dunha misa solemne. A continuación, haberá unha sesión vermú da man do Grupo Estrellas e o Grupo La Bamba.
O sábado 16, a festa comezará do mesmo xeito que o día anterior, se ben, desta volta, o rosario será en homenaxe a San Roque e na sesión vermú tocará a orquestra D´Noche. Ás 17.30 horas xogarase o partido de solteiros contra casados e solteiras contra casadas e, paralelamente, tamén se celebrará un animado torneo de chave. A partir das 22.30 horas, a verbena nocturna correrá a cargo da orquestra D´Noche, que estará acompañada da disco móbil Impacto.
O domingo 17 o rosario e a misa solemne organizaranse na honra de Santa Mariña. A continuación, o encargado de animar o ambiente cunha sesión vermú será o grupo Soprano. Ademais, a partir das 17.30 horas celebrarase o Día do Neno, no que os máis pequenos poderán pasar un tempo divertido nos inchables e atraccións de Infantilandia. Os festexos culminarán cunha verbena na que actuarán o grupo Soprano e a M3 show.
