Arrancan unas concurridas fiestas en Sar: «A verdade é que hai moi bo ambiente»

Fueron veintiuna bombas de palenque las que, como cada año, anunciaron a las diez de la mañana el comienzo de tres días consecutivos de fiesta en el barrio compostelano de Sar en honor a Santa María, San Roque y Santa Mariña.

Para empezar, la charanga Os Celtas, Son de Viso, la Banda Municipal de Calo y la agrupación Colexiata de Sar fueron los encargados de animar las calles del barrio. Tras una procesión desde el Convento da Ensinanza, y la misa solemne, la agrupación Colexiata de Sar volvió a tocar unas piezas antes de darle paso al grupo Estrellas, quien amenizó la sesión vermú.

Eran las 13.30 horas cuando la plaza de la Colexiata se comenzó a llenar de familias y gente joven. Sería difícil dar una cifra de los allí presentes pero sí se puede hablar de más de medio millar de personas. Todos buscaban el espacio de sombra que facilitaba la carpa allí colocada ya que sobre esa hora los termómetros rondaban los treinta grados.

Ambiente en las fiestas de Sar, en Santiago. / Antonio Hernández

Por allí estaban los miembros de la comisión, identificados con una camiseta que decía: «Sinto que algo me remove». La primera letra de cada línea forma el nombre del barrio, Sar. Ocho personas que de forma desinteresada han trabajado durante todo el año para hacer posibles estas fiestas. Una de ellas es Iria Míguez. Siendo su primer año en la comisión ya es consciente de cómo se comportan los vecinos. «Hay muchos que colaboran pero son siempre los mismos. En los últimos años hay gente nueva que por el hecho de no nacer aquí decide no aportar», señala. Con todo asegura que su principal objetivo es «que los vecinos estén agradecidos». La cantina de estas fiestas la venden, para así este grupo «poder disfrutar y compartir tiempo con su gente»-

Lourdes Seoane, vecina del lugar, disfrutó de la sesión vermú junto a su hija. Dándose aire con un abanico quiso poner de manifiesto el cambio generacional. «Os de Sar de toda a vida optan estos días por irse á praia, e pola contra hai moita xente nova», menciona. Asegura que el 15 de agosto es el día grande, si bien este año desconoce cuando se va a juntar más gente. «Ao coincidir en fin de semana non sabemos o que vai pasar», dice.

Arrancan unas concurridas fiestas en Sar / Antonio Hernández

También Rita Silveiro puso en valor las fiestas de agosto de su barrio. «Estos días coincides con personas que no ves durante todo el año», asegura.

Y en medio de la plaza estaba Gonzalo Sanjurjo, el hermano del cura del barrio, Ricardo. Natural de Pontevedra lleva varios años acudiendo a las fiestas de Sar. En esta ocasión lo hizo acompañado de su mujer y sus hijos, su madre y sus suegros. «A verdade é que hai moi bo ambiente», manifiesta.

Ya por la noche los asistentes disfrutaron de una verbena a cargo del grupo Estrellas y La Bamba.

HOY CONTINÚA LA FIESTA CON MÁS MÚSICA

La música es sin duda la protagonista de estos días. Hoy, en la sesión vermú actuará la orquesta D'Noche, que protagonizará la verbena junto a la disco móvil Impacto. Por la tarde, se disputará un partido de solteros contra casados y solteras contra casadas, además de un torneo de chave para socios/as.

Por último, el sábado, la sesión vermú correrá a cargo del grupo Soprano y por la tarde, a partir de las 17.30 horas se celebrará el Día do Neno a cargo de Infantilandia. Las fiestas concluirán con una verbena amenizada por el grupo Soprano y la M3 Show.