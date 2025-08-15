Carta dun xornalista compostelano a un colega palestino asasinado
Luís Menéndez Villalva (Federación Internacional de Xornalistas)
Non estaba seguro ata que vín a túa foto nas redes dous días despois do terrible atentado perpetrado polas IDF no que tamén tronzaron as vidas doutros cinco colegas. Seica estábades baixo dun tendal, tal vez intercambiando imaxes, cargando móbiles ou bebendo un vaso de auga con sucre como único alimento dese día.
Quedei impactado. Tan so hai dous anos conversaramos no voso congreso do Sindicato de Xornalistas de Palestina (PJS) ao que fun convidado polo compañeiro Nasser Abu Baker, seu secretario xeral e vicepresidente da Federación Internacional de Xornalistas (FIP), ó que convidamos non hai moito á nosa terra galega e ó que o Colexio de Xornalistas outorgoulle o premio a Liberdade de Prensa. Lembrarás que tomaramos aquel té verde, doce e ardente, e botaches unha gargallada coa miña expresion de desacougo pola quentura do líquido que pensei ía carbonizar a miña língua… Arredor tiñamos outros benqueridos colegas da FIP e do PJS, como Mounir Zaarour, Ahmed Musa e a activa e sempre sorrinte Rania Khayyat.
Recordo tamén que nesa xuntanza había outros colegas que, como tú, eran freelance e se buscaban a vida como podían… Unha miseria de vida pero un corazón enorme loitando pola dignidade de Palestina como nación independente. Coma vós, coñezo -sabes ben, porque o falamos- a xornalistas israelíes “decentes” que están tan indignados coma todos nós por este traxedia que mais semella unha nova Nakba.
Pero non sobreviviches a infamia das balas cegas, odiosas, asasinas…. Xa daquela érades target dos militares, das pescudas silentes do Mosav, dos calumniosos chivatazos dos traidores que sempre os hai…Pero amosáchedes unha unión impropia desta noble profesión sempre desunida. Un exército de informadores como única salvagarda para que o mundo se poida enterar do que daquela intuíase e hoxe é unha cruísima realidade: un xenocidio sen paliativos, unha exterminación, unha desproporcionadisima e cega vinganza a animalada perpretada por Hamás en outubro do 23, un “holocausto” na franxa de Gaza… Contigo, baixo cómputos oficiais da FIP con nome e apelidos, son xa 181 os xornalistas e traballadores de prensa mortos na guerra de Gaza, con tamén 9 xornalistas libaneses e 5 israelíes. En total 191 colegas que perderon a vida facendo seu traballo, tentando dicir o mundo ó que está a suceder nese deserto infomativo, ao que non pode -ignominiosamente- acceder a prensa internacional.
Non sei, benquerido colega, se tiñas sentimentos relixiosos e te consideras un “mártir” que subirá o paraíso nun cabalo alado coma ó do Profeta, desde a eterna Xerusalem. O que sí sei, con certeza, e que mereces toda a nosa homenaxe como xornalista que cumpriu seu deber. Ten por certo que desde territorios de paz imos ao límite facendo ó que podemos, desbotando esas críticas dos que non pisan terreo: visitas o teu país -terceira no meu caso- xogándonos a vida, centos de comunicados e cartas, concentracións de apoio, envío de materiais de autoprotección, acollida a exiliados, fondos para os familiares das víctimas, etc… E sólidas iniciativas como a Convención para a Seguridade dos Xornalistas da ONU, ou o expediente que xa está a estudar o fiscal británico Karim Khan na Corte Penal Internacional, a mesma que cualificou a Netanhayu como responsable de crímenes contra a Humanidade, coma así foron sentenzados os nazis no exterminio dos seus devanceiros.
Ma’a as-salama, vai con paz Mohammed al Khadi. A xustiza chegará.
