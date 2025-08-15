Santiago
A CIG pide investigar se Tromosa incorreu en «irregularidades»
O sindicato reclama a intervención da autoridade laboral despois de que a empresa solicitase a liquidación tras prorrogar un ERTE
A CIG-Industria de Compostela reclamou este xoves que a autoridade laboral investigue se a empresa Tromosa (Tróqueles e Moldes de Galicia S.A.), radicada no polígono do Tambre, incorreu en «irregularidades» no proceso que a levou a solicitar a liquidación total tras executar a prórroga dun ERTE. A firma conta cun cadro de persoal de 63 traballadores e atópase en concurso de acredores desde marzo deste ano. A compañía tiña un Expediente de Regulación Temporal de Emprego (ERTE) dende 2023, cunha vixencia prolongada até o 20 de maio deste ano.
Segundo Antón Cebey, da CIG-Industria de Compostela, a dirección xustificou a necesidade dunha prórroga do ERTE a principios de maio, alegando que, ao estar en concurso de acredores, había inversores interesados na adquisición da empresa ou da súa planta produtiva, e que precisaban tempo para avaliar posibles proxectos que suporían carga de traballo. «Tras da negociación, a representación dos traballadores convocou unha asemblea e acordouse conceder a prórroga co obxectivo de intentar salvar a empresa», explica Cebey.
O persoal cre que «houbo mala fe»
Porén, en xuño, a administración concursal e a dirección de Tromosa solicitaron ao Xulgado Mercantil a liquidación total da empresa, cando «un mes antes negociáramos unha prórroga do ERTE para intentar salvala», sinala Cebey, quen considera que «houbo mala fe nesa negociación, porque provocou que os traballadores consumiran do seu paro, cando todo apunta a que a decisión da extinción dos postos de traballo de todo o cadro de persoal xa estaba tomada de antemán».
En xullo, iniciouse a negociación dun Expediente de Regulación de Emprego (ERE) extintivo, celebrándose catro reunións nas que a representación do persoal puxo de manifesto «posibles irregularidades». «Entendemos que puideron cometerse irregularidades ao comunicar un ERE, recén negociada a prórroga dun ERTE, que tería vixencia até o 20 de agosto. Se daquela a empresa entendía que non tiña viabilidade, non debía ter negociado nada, nin sequera ter prorrogado un ERTE que prexudicou as arcas públicas». Por iso, a CIG-Industria de Compostela demanda que a autoridade laboral revise este procedemento.
