Santiago
O PP pide conectar á rede de saneamento as vivendas de varias parroquias
De la Fuente cita como afectadas a Sabugueira, A Peregrina e San Xoán de Fecha
O PP de Santiagoreclámalle ao goberno nacionalista, tal e como se aprobou no pasado Pleno, que engadan, á ampliación e rehabilitación da rede municipal do ciclo integral da auga, as vivendas das parroquias de Sabugueira, A Peregrina e San Xoán de Fecha que non aparecen contempladas nos anteproxectos.
«Os anteproxectos están listos desde setembro de 2020, xa que foron elaborados polo anterior goberno pero, cando teñen pasado cinco anos, este goberno local só foi quen de licitar a redacción dos proxectos sen falar ou informar á veciñanza, máis alá do que se lles dixo, recentemente, cando a licitación xa estaba en marcha», explicou o concelleiro José Ramón de la Fuente.
Para o edil popular, «é unha mágoa, pero unha constante neste goberno nacionalista, a falta de diálogo previo cos veciños, e, neste caso, se se tivera falado antes, poderíamos ter evitado que, en poucos metros, haxa persoas que si verán dotadas as súas vivendas con estes servizos e outras terán que seguir esperando por eles, sen un horizonte temporal certo».
O concelleiro popular afirma coñecer a distinta cualificación e características dos solos afectados, «pero compre lembrar que algúns levan desde 2007 esperando o desenvolvemento do solo, sen que haxa, a día de hoxe, trazas de que, a medio prazo, se vaia iniciar dita urbanización».
«Débeda pendente»
De la Fuente subliñou a maiores que «o abastecemento e saneamento do rural de Santiago é unha débeda pendente e o goberno nacionalista debe implicarse para que a calidade de vida dos veciños que viven nestas zonas non sufra o agravio comparativo que padecen na actualidade; e esa débeda histórica precisa dunha aposta clara por parte do goberno local».
José Ramón de la Fuente lémbralle ao goberno nacionalista que «todos os partidos asinamos o pacto polo rural; tamén o BNG, pero agora, polo que se ve, esqueceron ese compromiso, cando tiñan unha magnífica oportunidade de visualizar que ese apoio non foi froito dunha campaña electoral».
«Neste caso, concluíu, en lugar de incluír todas as vivendas das parroquias de Sabugueira, A Peregrina e San Xoán de Fecha, optaron polo sinxelo, desempolvar un anteproxecto de 2020 e licitalo sen revisalo, nin falar cos veciños, nin coas asociacións do rural».
- Incendio junto al cementerio de Boisaca: un vecino sorprende in fraganti al autor del fuego
- Un argentino que reside en Galicia alucina con una 'auténtica parrillada argentina' que hay en Santiago: 'Me sentí como en casa durante dos horas
- Así será la nueva sede del Cesga en A Sionlla
- Lavacolla es ya la segunda terminal de España que más sangra por los recortes de Ryanair
- Interceptan a dos taxistas circulando borrachos y con pasajeros a bordo en Santiago
- Catorce horas esperando a la ambulancia tras recibir el alta en el Clínico de Santiago
- Reactivado por segunda vez el incendio forestal que afecta al Camino de Santiago a su entrada en la capital gallega
- Arrecian los coches abandonados en el polígono del Tambre de Santiago: anotan al menos una docena