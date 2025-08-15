El PSdeG acusa a la Xunta de «encorsetar» el acuerdo sobre la titulación de Medicina

Continúa el cruce de declaraciones con partidarios y detractores de la reclamación por parte de la Universidade da Coruña (UDC) para impartir el grado de Medicina, titulación que en Galicia únicamente ofrece la Universidade de Santiago.

En este caso, es el portavoz de la Executiva del PSdeG, Julio Torrado, quien ha señalado que las reivindicaciones de A Coruña y Vigo «tienen sentido», tras acusar a la Xunta de «encorsetar» el acuerdo de 2015 con las tres universidades públicas, con «nulas garantías de cumplimiento», asegura.

Interrogado sobre este aspecto en rueda de prensa, recordaba este jueves que el pacto de hace una década para «descentralizar la formación universitaria no se cumple», lo que, en su opinión, ha llevado a la situación actual con las «lógicas» demandas de A Coruña y Vigo.

Habla de nulas garantías de cumplimiento

Insistió, según recoge Europa Press, en que «la Xunta lo único que quiere hacer es encorsetar un acuerdo con nulas garantías de cumplimiento y las universidades no están de acuerdo».

Para Torrado, «hay una realidad» que pasa porque Galicia «produce 405 titulados de Medicina al año, pero solicita más de 500 MIR para que se formen aquí». «Pide más médicos de los que forma, lo que reconoce que se necesitan más médicos, pero mejor distribuidos», sostuvo antes de apuntar que la USC «no da abasto para producirlos».

En esta línea, indicó que tanto A Coruña como Vigo cuentan con universidades y sistemas hospitalarios que tienen «capacidad clara y evidente» para poder formar. A partir de ahí, dijo, se abre «un debate político y técnico».

«Política centralista y obcecada»

Consideró que el debate político está condicionado por la «política centralista y obcecada» del Gobierno gallego de «colapsar el mundo institucional en Santiago».

«Es cierto que las reivindicaciones de A Coruña y de Vigo tienen sentido. Galicia es algo más que Santiago, que es el corazón, pero ningún cuerpo vive solo con el corazón», argumentó el socialista.

Por eso, ante la «necesidad de ampliar la formación en medicina», apuntó que tiene «todo el sentido del mundo» hacerlo a través de un plan «global» que conciba que en Vigo y A Coruña «hay dos potencias enormes» que, a su juicio, «la Xunta hace tiempo que pretende olvidar».

«Pretende reducir todo a un espacio completo donde se maneja con más naturalidad. No podemos colapsar toda Galicia en la zona vieja de Santiago, podríamos tener una visión más amplia y más potente, donde polos económicos y sectoriales como A Coruña y Vigo tienen que tener un protagonismo y es normal que lo reclamen», dijo.

Titulaciones compartidas

Sobre las cuestiones técnicas, defendió que Galicia ya cuenta con «titulaciones compartidas» y que A Coruña ya tendría espacios, mientras Vigo «no tendría problema» para que estudiantes puedan comenzar Medicina con 18 años en estas ciudades y «tener una titulación conjunta de toda Galicia».

Sostuvo que tres facultades sería «posible» y que se trata de un problema que «lo creó la Xunta y no quiere cerrarlo bien».