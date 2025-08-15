Ranking de Shanghái: la USC, entre las 600 mejores universidades del mundo

El prestigioso ranking de Shanghái vuelve a situar a la Universidade de Santiago (USC) entre las 600 mejores universidades del mundo. De acuerdo con el Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2025, la institución académica compostelana mantiene su posición en la franja 501-600 con respecto al año pasado y se afianza entre las posiciones 11 y 14 en España, donde, una vez más, la Universitat de Barcelona (UB) lidera una clasificación que sirve de referencia internacional para medir la excelencia universitaria.

Después de caer en 2023 al peldaño 601-700, la USC recuperó en 2024 la posición 501-600 y este año se ha mantenido en el mismo rango, a tiro de volver a recuperar un puesto entre las mejores 500 universidades del mundo, categoría que lució durante tres años consecutivos. Además, el ranking de Shanghái confirma el liderazgo de la USC en Galicia, puesto que la Universidade de Vigo (UVigo) se sitúa entre los puestos 801 y 900 y la Universidade da Coruña (UDC) no aparece en la relación de 1.000 universidades que detalla el prestigioso informe.

Asimismo, atendiendo solo al detalle de las universidades españolas, tras la Universitat de Barcelona, figura, en segundo lugar, la Universitat de València, mientras que un escalón más abajo se sitúan la Autònoma de Barcelona (UAB), la Autónoma de Madrid (UAM), la Complutense de Madrid, la Pompeu Fabra (UPB), la de Granada y la del País Vasco (UPV). Todas ellas -públicas- conforman el listado de los ocho mejores centros de educación superior en España, todos ellos en el rango 301-400 a nivel mundial. Le siguen la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Sevilla (franja 401-500) y a continuación se sitúan -ex aequo-, entre los puestos 11 y 14, la USC y las universidades de Navarra, Salamanca y Zaragoza.

EEUU copa los tres primeros puestos del ranking

En cuanto al ranking global, Harvard corona, un año más (y ya van 23), la clasificación, mientras que otros dos centros estadounidenses, Stanford y MIT (Massachusetts Institute of Technology), completan el top 3. Con un total de 37 campus en el top 100, EEUU es el país que sale mejor parado en el listado, a pesar de que China mantienen una sólida presencia, con 222 universidades clasificadas entre las 1.000 mejores (frente a las 183 de Estados Unidos). Sin embargo, EEUU guarda una ventaja significativa en el top 100, dado que sus 37 campus superan ampliamente a los de China (13, con Tsinghua y Pekín a la cabeza) y Reino Unido (8). Tras Harvard, Stanford y el MIT, la británica Cambridge ocupa la cuarta posición mundial, seguida de Berkeley, Oxford, Princeton, Columbia, Caltech (California) y Chicago.

En Europa, destaca la Universidad París-Saclay, que ocupa la posición 13ª a nivel internacional, seguida de la ETH de Zúrich (puesto 22 internacional). Entre las universidades asiáticas, la de Tsinghua (18) asciende cuatro puestos y consolida su estatus como la mejor de Asia. La Universidad de Melbourne (posición 38) lidera el ranking de universidades de Oceanía, algo que lleva haciendo 15 años consecutivos.

Alemania mantiene cuatro universidades en el top 100 de Shanghái: la de Múnich (42), la Técnica de Múnich (45º), la de Heidelberg (51) y la de Bonn (68). Alemania cuenta ahora con 35 universidades en el top 500 del ranking y 51 en el top 1000. Las universidades francesas, mientras, muestran este año una mayor competitividad dado que tienen 27 universidades clasificadas entre las mil mejores y 18 de ellas entran en el top 500. Paris-Saclay (13), PSL (34), Sorbona (43) y Paris Cité (60) se mantienen en el top 100.

Producción científica

El ranking académico de universidades del mundo (ARWU), conocido como ranking de Shanghái por el nombre de la consultora que lo realiza, que se publica hoy en todo el mundo, analiza cada año 2.500 campus de todo el mundo y selecciona los mil primeros.

La puntuación obtenida responde, básicamente, a la investigación que se realiza en los centros, la actividad más importante de cualquier facultad junto con la enseñanza y la actividad puramente académica. Los técnicos que elaboran la clasificación tienen en cuenta desde algo tan prácticamente inalcanzable como el número de docentes y antiguos alumnos con premio Nobel o medalla Fields, así como la cantidad de investigadores citados en estudios o el número de artículos publicados en prestigiosas revistas como Science y Nature.