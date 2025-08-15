La USC adelanta a septiembre el inicio de las obras de la nueva Facultade de Farmacia

La previsión de la Universidade de Santiago para el inicio de las obras de la nueva Facultade de Farmacia era el mes de octubre. Sin embargo, todo apunta a que se va a adelantar a septiembre. Tras recibir la documentación necesaria de la empresa adjudicataria de las obras el pasado mes de julio, Obrascon Huarte Laín SA (OHL) –con un presupuesto por valor de 23,43 millones de euros, IVA incluido–, ayer mismo se adjudicó formalmente el contrato.

«A mesa de contratación tiña que resolver o concurso, como moi tarde, en setembro, pero xa se reuniu este xoves 14 de agosto. Agora haberá cinco días para formalizar o contrato», detalla en conversación con EL CORREO GALLEGO el gerente de la USC, Javier Ferreira.

Además, las otras dos empresas que presentaron ofertas fueron Citanias Obras y Servicios S.L.U., e Vilor Infraestructuras S.L. Ambas disponen ahora de quince días hábiles para presentar un recurso especial en materia de contratación. Si hay alguno, «aínda que non se agarda», se pausaría el proceso y será en ese caso el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidade Autónoma de Galicia (Tacgal) el que tendrá que resolverlo.

A pesar de que habrá que esperar a ese plazo para poder firmar el contrato, Javier Ferreira informa de que está prevista una reunión con OHL el próximo 26 de agosto para «planificar o inicio das obras».

Con respecto a la compañía encargada de la construcción del edificio, los redactores del informe de valoración indican que «mostra unha boa compresión do proxecto de obras, que se demostra na memoria técnica detallada evitando caer en aspectos xerais. Este queda ben reflexado no estudo da implantación e desenvolvemento físico da obra».

También citan «unha boa estratexia xeral de execución consecuencia dunha análise detallada do proxecto de obras e dos obxectivos da USC». Esta estrategia viene determinada «pola idea de dúas liñas de produción, aproveitando a configuración do proxecto en volumes independentes».

En la memoria también queda evidenciada «a capacidade para executar unha obra desta magnitude aportando un plan de subcontratación que conta con empresas do grupo, o que se considera como un aspecto que pode axilizar o ritmo da obra ou evitar demoras».

Distribución del edificio

Esta primera fase del Centro de Ciencias da Saúde, en el Campus Sur, contempla la construcción de un centro que contará con biblioteca y sala de estudio con 410 plazas, 21 para la docencia teórica, 17 laboratorios de prácticas, aulas de informática, zona de cultivos y sala de congeladores, además de una zona de convivencia para los estudiantes y espacios administrativos y para la dirección de la facultad.

Imagen virtual de la biblioteca de la nueva Facultade de Farmacia de la USC. / Cedida

Partiendo de que el plazo de ejecución es de 22 meses, la nueva facultad no será realidad hasta finales de 2027.