Alarma en Santiago por un incendio en las inmediaciones del monte das Santas Mariñas

La rápida intervención de los bomberos evitó su propagación y, al poco rato, el conato estaba desactivado

Alarma en Santiago por un incendio en las inmediaciones de Sar y O Castiñeiriño

Alarma en Santiago por un incendio en las inmediaciones de Sar y O Castiñeiriño / ECG

La oleada de incendios suma y sigue. Así, un nuevo incendio se declaró pasadas a las 22.00 horas de este sábado en Santiago. Está situado, más concretamente, tras la rúa da Estrada, en el monte das Santas Mariñas, cerca de los barrios de Sar y O Castiñeiriño.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de los Bomberos de Santiago y gracias a su rápida intervención el conato pronto estuvo desactivado.

