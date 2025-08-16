Alarma en Santiago por un incendio en las inmediaciones del monte das Santas Mariñas
La rápida intervención de los bomberos evitó su propagación y, al poco rato, el conato estaba desactivado
La oleada de incendios suma y sigue. Así, un nuevo incendio se declaró pasadas a las 22.00 horas de este sábado en Santiago. Está situado, más concretamente, tras la rúa da Estrada, en el monte das Santas Mariñas, cerca de los barrios de Sar y O Castiñeiriño.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de los Bomberos de Santiago y gracias a su rápida intervención el conato pronto estuvo desactivado.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un argentino que reside en Galicia alucina con una 'auténtica parrillada argentina' que hay en Santiago: 'Me sentí como en casa durante dos horas
- Así será la nueva sede del Cesga en A Sionlla
- Lavacolla es ya la segunda terminal de España que más sangra por los recortes de Ryanair
- Incendio forestal en una zona próxima a viviendas de A Peregrina
- Arrecian los coches abandonados en el polígono del Tambre de Santiago: anotan al menos una docena
- Crece la brecha de precios de la vivienda en Santiago: el Ensanche dobla a la zona más barata
- Santiago no descansa ni en festivo
- La USC adelanta a septiembre el inicio de las obras de la nueva Facultade de Farmacia