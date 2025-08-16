Alarma en Santiago por un incendio en las inmediaciones del monte das Santas Mariñas

La oleada de incendios suma y sigue. Así, un nuevo incendio se declaró pasadas a las 22.00 horas de este sábado en Santiago. Está situado, más concretamente, tras la rúa da Estrada, en el monte das Santas Mariñas, cerca de los barrios de Sar y O Castiñeiriño.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de los Bomberos de Santiago y gracias a su rápida intervención el conato pronto estuvo desactivado.