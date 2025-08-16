Antonio López, reitor da USC: «Estamos entre o 3% das mellores universidades do mundo»
Valora positivamente que o ranking de Shanghái sitúe a Universidade de Santiago no ‘top 600’ a nivel mundial e entre as posicións 11 e 14 en España
Por segundo ano consecutivo, o prestixioso ranking de Shanghái volve situar á Universidade de Santiago entre as 600 mellores universidades do mundo. En palabras do reitor, Antonio López, este dato «merece unha valoración moi positiva porque temos que velo no contexto dun proceso moi acelerado de relevo xeracional». Sobre esta cuestión profundizou en que as xubilacións masivas «están facendo que deixen de formar parte da universidade persoas da máis alta calificación, se ben é certo que as que entran novas están colaborando activamente e positivamente para manter os resultados de investigación e iso é satisfatorio».
Así, o reitor recorda que ubicarse no chanzo 501-600 significa «estar entre o 3% das mellores universidades do mundo».
A nivel nacional, a USC afiánzase entre as posicións 11 e 14. «Isto tamén é positivo tendo en conta que o tamaño e a ubicación das universidades ten moita relevancia», indica.
Con todo Antonio López asegura que «seguimos aspirando a mellorar cada ano».
«O sistema universitario español ofrece unha calidade importante para os nosos estudantes»
Sobre o conxunto do sistema universitario español, Antonio López conta que 36 universidades (35 públicas) se sitúan entre as 1.000 mellores do mundo. «Se ben non temos presenza entre os cen primeiros postos, si temos un sistema que no seu conxunto ofrece unha calidade moi importante para os nosos estudantes», afirma, ao que engade: «As posibilidades de que un estudante español poida acceder a unha das mil mellores universidades do mundo é moi superior ás doutros países europeos ou mesmo Estados Unidos».
Ciencias Veterinarias e Farmacia sitúanse nas mellores posicións
O Academic Ranking of World Universities (ARWU) utiliza seis indicadores obxectivos para clasificar as universidades mundiais, incluíndo o número de persoal investigador altamente citado, o número de artigos publicados en revistas de Nature e Science, o número de artigos indexados no Science Citation Index - Expanded e no Social Sciences Citation Index, o rendemento per cápita de cada universidade e o número de ex estudantado e persoal galardoados con Premios Nobel e Medallas Fields.
Ademais desta clasificación xeral, ARWU publica, tamén de xeito anual, un ránking de universidades por ámbitos temáticos. Nesta clasificación, a USC ocupa o chanzo 51-75 en Ciencias Veterinarias (posición 4-5 entre as universidades de toda España) e o 76-100 en Farmacia e Ciencias Farmacéuticas (posto número 2 a nivel estatal). A terceira mellor posición nesta clasificación internacional de universidades segundo eidos temáticos é para Odontoloxía e Ciencias Orais, ámbito que ocupa o intervalo 151-200 a nivel mundial e o posto 4-5 entre as universidades españolas. O número de materias nas que destaca a Universidade de Santiago de Compostela ascende a un total de quince, pertencentes a todas as áreas de coñecemento avaliadas polo ránking.
A institución compostelá destaca tamén en Ciencias Ambientais e Enxeñaría, ámbito no que ocupa o terceiro posto a nivel estatal. Ademais, a USC ocupa no contexto español o posto 2-6 en Ciencias Biolóxicas Humanas; en Psicoloxía, sitúase no chanzo 3-8; en Biotecnoloxía, ocupa o banzo 5-7; mentres que en Física, a posición acadada sitúa a USC no posto 5-9. En todos estes ámbitos a USC acada o posto 201-300 do mundo.
O resto de ámbitos nos que destaca a USC: Administración de empresas (posto 6-9 de España e 201-300 internacional), Ciencias Políticas (8-9 de España e 301-400 internacional), Medicina Clínica (9 de España e 401-500 do mundo); Ecoloxía (9-20 de España e 301-400 internacional), Ciencias Agrícolas (11-19 de España e 201-300 do mundo); Química (13-15 do Estado e 401-500 do mundo); Tecnoloxía e Ciencias dos Alimentos (13-19 de España e 201-300 do mundo).
- Incendio junto al cementerio de Boisaca: un vecino sorprende in fraganti al autor del fuego
- Un argentino que reside en Galicia alucina con una 'auténtica parrillada argentina' que hay en Santiago: 'Me sentí como en casa durante dos horas
- Así será la nueva sede del Cesga en A Sionlla
- Lavacolla es ya la segunda terminal de España que más sangra por los recortes de Ryanair
- Incendio forestal en una zona próxima a viviendas de A Peregrina
- Interceptan a dos taxistas circulando borrachos y con pasajeros a bordo en Santiago
- Arrecian los coches abandonados en el polígono del Tambre de Santiago: anotan al menos una docena
- Catorce horas esperando a la ambulancia tras recibir el alta en el Clínico de Santiago