Crece la brecha de precios de la vivienda en Santiago: el Ensanche dobla a la zona más barata

La evolución de los precios de la vivienda en Santiago marca un aumento de la brecha entre la zona más barata y la más cara. Mientras que el Ensanche sigue siendo el barrio con el coste más alto a la hora de adquirir una vivienda al situarse en julio en 3.085 euros por metro cuadrado, registrando un máximo histórico, en el distrito de San Lázaro y Meixonfrío cuesta menos de la mitad, 1.400 euros por metro cuadrado, según datos recogidos por el portal inmobiliario Idealista.

La diferencia entre un territorio y otro ha crecido en los últimos cinco años, según estos mismos datos. De este modo, en el Ensanche en septiembre de 2020 el importe se situaba en 2.669 euros por metro cuadrado, un 15,59% menos. Por el contrario, en el distrito más económico de la ciudad, el precio no solo no ha subido, sino que ha bajado: ahora en San Lázaro y Meixonfrío adquirir una vivienda cuesta 1.400 euros/m2, un 6,48% menos que hace un lustro.

Las cifras en las que se mueve la milla de oro compostelana se sitúan casi cuatro puntos por encima del crecimiento de los precios en el global del municipio en el último lustro. Hace cinco años la cantidad a abonar era de 1.854 euros/m2, mientras que en la actualidad ha subido hasta los 2.076 euros por metro cuadrado, lo que representa un 11,97% más. Entre los números del Ensanche y los de San Lázaro se sitúan los otros distritos de la ciudad, que registran incrementos en la mayor parte de los casos, pero más moderados que los de la zona más cara.

Nuevo techo del alquiler

Mientras, en materia de alquileres, la capital gallega sigue registrando números de récord cada mes. Las cifras recogidas por Idealista apuntan a un nuevo máximo histórico en junio de este año al llegar por primera vez a los dobles dígitos y marcar la cifra redonda de 10 euros por metro cuadrado al mes. A su vez, esta cantidad supone un 11,9% más que la registrada un año antes.

El distrito con un mayor coste en este apartado vuelve a ser el Ensanche, donde en julio el precio se estableció en 10,8 euros/m2. Le sigue de cerca la zona del Campus Sur y Santa Marta con 10,5 €/m2, mientras el resto de localizaciones se ubican en la media o por debajo.

Las inmobiliarias reclaman agilizar la construcción

Ante la falta de oferta de vivienda en la ciudad, desde el sector inmobiliario se viene insistiendo desde hace tiempo en que es necesario desarrollar suelo y fomentar la construcción de nuevos inmuebles, agilizando a su vez las licencias. Así lo traslada en conversación con este diario el vicesecretario de la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin), Vicente Martínez, que indica que existe «unha falta enorme de construcción de vivenda nos últimos 15 anos». De esta forma, remarca que «desde a crise do ano 2008 en Santiago apenas hai obras novas, agás as obras públicas hai moi poucas promocións de vivenda».

Por otro lado, sostiene que las soluciones alternativas que se podían encontrar hace un lustro están agotadas. «A solución que había hai 3, 4, 5 anos era irse á periferia, pero o problema é que agora mesmo en todo Ames hai unha ducia de vivendas e os prezos prácticamente son os que temos en Santiago», explica Martínez. En este contexto, señala que «non é fácil encontrar vivenda para traballadores, persoas que queiran vivir a través dun soldo ou de forma independente».