Santiago

Muíños pide celeridade para definir a xestión das instalacións deportivas

O edil non adscrito lembra que o modelo actual rematará o vindeiro ano

Os concelleiros non adscritos Gonzalo Muíños e Mila Castro, nunha reunión con representantes do comité de empresa de Xade

Santiago

O concelleiro non adscrito Gonzalo Muíños pide celeridade ao goberno local para definir o novo modelo de xestión das instalacións deportivas municipais que dependen da sociedade mixta ‘Xestión de Actividades Deportivas e Espectáculos S.L. (Xade)’, tendo en conta, indica, que en algo máis dun ano rematará a concesión pola que Xade xestiona na actualidade o Multiusos Fontes do Sar, as piscinas e o complexo deportivo municipal de Santa Isabel. Ante este escenario, Muíños reclama «planificación» ao executivo de Sanmartín coa vista posta en que, «nese futuro modelo de xestión polo que se opte, se recolla tamén a xestión do novo complexo deportivo de Santa Marta», que «as concelleiras non adscritas», dixo, «incluíran no acordo de orzamentos do ano en curso».

Muíños, que xa preguntara por esta cuestión ao goberno municipal no pleno de marzo e no último de xullo, pide que se aborde este proceso con transparencia: «Debe terse en conta que a sociedade mixta que se ocupa actualmente da xestión conta con 109 empregados entre a xerencia, monitores, cafetería, mantemento e limpeza». Ademais, incide en que nesa decisión debe pesar «o importante investimento en máquinas e equipos deportivos que precisan as instalacións para que poidan ser competitivas fronte unha oferta privada que vai en aumento».

Complexo de Santa Marta

O edil compostelán recalcou ademais que, nesa reflexión sobre o modelo de xestión para o futuro das instalacións deportivas que agora dependen de Xade, debera terse en conta o novo complexo deportivo previsto en Santa Marta. Unha nova instalación cuxo proxecto xa fora aprobado en abril do 2023, con Sánchez Bugallo aínda como alcalde, e cuxa execución incluíu o propio Muíños na negociación orzamentaria deste curso. Neste sentido, reclama que a licitación da obra saia a concurso «canto antes», xa que se trata, apuntou, dunha infraestrutura «necesaria para dar servizo a toda a zona sur do Concello».

O concelleiro non adscrito reclama ademais que se axilice o proxecto de reforma do campo de fútbol Suso Conde de Villestro, «comprometido», dixo, «no acordo de orzamentos».

