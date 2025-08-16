Santiago no descansa ni en festivo

En la puerta del Convento de la Compañía de María, en la Rúa da Ensinanza, unas veinte personas hablan sobre la acera, mientras esperan y se preparan para la procesión de la Virgen, que aún los espera dentro, resguardándose a la sombra de la mañana calurosa de viernes.

A unos metros de esa postal del festivo de la Asunción, parece no haber descanso en la zona del Mercado de Abastos. Un camarero le lleva dos tazas a unos turistas bañados de sol en una terraza, al tiempo que la dependienta de la tienda de al lado inicia su mañana y saluda a una clienta, parada al lado de la puerta abierta de su local. Varios grupos de visitantes caminan por Rúa das Ameas, mientras los bares de la nave cinco del Mercado se preparan para recibir a las decenas de personas que en un par de horas pulularán por allí.

La imagen se repite en varios rincones del Casco Histórico y alrededores. Negocios de distintos sectores abiertos y trabajadores listos, esperando a sus clientes, mientras Santiago, a inicios del fin de semana largo, recibe a cientos, si no miles, de turistas y peregrinos en sus calles.

No queda sino abrir

Fridgar De Armas, dueño de A Trastenda (Rúa do Preguntoiro, 34), abrió temprano la tienda, como todas las mañanas. Los festivos son para él un día normal y prefiere estar detrás del mostrador del negocio, dispuesto a recibir a sus clientes. Hoy, también festivo por San Roque, hará lo mismo.

«Trabajamos los 365 días del año», enfatiza, para luego agregar, al ser consultado sobre si el festivo afecta en algo la venta: «Con referencia al año pasado, los feriados y los domingos para mí son muy buenos, porque gran parte de los negocios está cerrado y nosotros somos de los pocos que abrimos. El año pasado se vendió muy bien; pero fíjate que hoy es un día que estoy abierto desde las 9 y son las 11.41 y no llevo ni un euro».

Sin embargo, como si fuera un clarividente y ya viese los siete clientes que entrarían minutos después a su tienda, matiza: «Claro que hay que esperar que salga la gente de la misa de la Catedral, ahí empiezas a notar el movimiento».

Los turistas citados anteriormente por fin entran a la tienda, que originalmente se dedicaba sólo a la venta de vinos y luego debió diversificarse. A Trastenda vende también tanto platería como algún souvenir. Dominan la visual del negocio las multicolores figuras fabricadas por el dueño del negocio en impresora 3D, con gran protagonismo de los pulpos sostiene-botellas.

«Luego de las limitaciones en los aeropuertos para poder llevar cierta cantidad de líquidos, bajaron bastante las ventas; se tuvo que diversificar y ahora se vende de todo un poco. Hay días que se vende más vino, otros que se vende más joyería. Es una tienda enfocada tanto al local, como al turista», comenta De Armas, que sentencia: «Lo aceptemos o no, Santiago vive del turismo, entonces, por muy grande o pequeña que sea la tienda, debemos tener productos que los turistas compren para poder aguantar luego el invierno, que es bastante largo».

A escasos pasos de allí, en La Bulanxerí (Preguntoiro, 36), Maribel Martínez señala al pan en sus estantes al hablar de por qué la panadería abre en festivo. «Es un producto básico, entonces nosotros cerramos días concretos al año, Navidad, Año Nuevo y el día del Trabajador. El resto lo tenemos como una obligación de nuestro sector, porque el pan se vende», cuenta al tiempo que señala que ese día va «lento con respecto a la semana».

En lo que lleva la mañana, ha habido poco movimiento en Leo Jeans (Preguntoiro, 37), la tienda de ropa de Katty Da Silva. Cuenta que decidió abrir en festivo «para vender, porque se necesita dinero para pagar el alquiler y todos los gastos y porque hay turistas». Estos últimos componen el 60% de su clientela en general, número que se incrementa un día como ese, porque «en los feriados entran muchos turistas, porque muchas cosas están cerradas».

Alexis Vidal Fontáns en la puerta de Galicia Travels. / Federico Pereira García

Si ellos llegan, se trabaja

Si de turismo hablamos, las agencias de viajes y excursiones tampoco frenan por ser festivo. Así lo deja en claro Alexis Vidal Fontáns, empleado de Galicia Travels (en Porta do Camiño), que manifiesta que incluso son los días en los que este tipo de negocio puede llegar a tener más trabajo. «Aunque no tiene por qué, porque hoy en día ya no hay temporada alta ni baja en el mundo turístico, así que contamos con trabajar todos los días», matiza.

Sobre el movimiento del día, indica que esa mañana habían salido ya dos excursiones fuera de Santiago, número que se doblaría el día siguiente, además de las dos «experiencias» de las que ofrecen en la ciudad a sus clientes.

«Nosotros creemos que el mes de agosto ya no implica, como dice la expresión castiza, ‘hacer el agosto’. Es un mes normal del verano. Cuando hay más movimiento es en meses como abril, mayo, octubre, septiembre. Los meses del verano son normales», remarcó Vidal sobre el presente verano.

Al final del Camino, mientras decenas de peregrinos pasan emocionados por el arco, Javier Castiñeiras frena un momento en la Praza do Obradoiro, dispuesto a fumar un cigarrillo entre viaje y viaje. Hace 10 años que es taxista en la ciudad y como un día normal, trabaja también este festivo, al que lo ve muy agitado. «Yo veo que hay movimiento, hay más eventos, hay bodas, fiestas patronales, hay excursiones, hay traslados al aeropuerto», señala.

A su vez, apunta otra realidad momentánea que influye en su sector: «Tenemos también el problema de los incendios, que conlleva que esté cerrado el tráfico por tren, entonces hoy se fueron muchos taxis a Madrid también, por culpa de eso».

Rosa López, en el puesto de recuerdos frente a la Catedral. / Federico Pereira García

El día más quieto

«Hoy es un día malo», expresa Rosa López, encargada de uno de los puestos de recuerdos de la Plaza de la Inmaculada, al señalar «hoy hay fiesta en toda España y en todos los pueblos, entonces solo vienen peregrinos», que según dice «vienen ya muy quemados» y no compran.

«Este año es muy flojo, a nivel de souvenirs, a nivel de hostelería, de hospedaje, porque es el Año Santo en Italia», agrega López.

En el Restaurante Don Quijote (Rúa das Galeras, 20), su dueño desde hace 46 años, Manuel García García, dice que el día ha tenido menos flujo de clientes, que en general son más locales que extranjeros, según cuenta. «Todos los años es igual el 15 de agosto, es un día que nosotros más bien abrimos por los clientes habituales; todos los años es un día de muy poquito trabajo».

«Hay un tema y es que es festivo en todo España y aquí en Galicia la gente se va a las aldeas, con los familiares», dice García, que acota: «Es el día más festivo de todo el año, entonces la gente de Santiago se va toda afuera».