Santiago renueva el Voto de la Ciudad: "Estamos viviendo la globalización de la pobreza"

Santiago renovó esta sábado, como cada 16 de agosto, el Voto a San Roque. Este año, Sor Clara Gallego Marcos, directora de la Cocina Económica en Compostela, realizó la lectura de la invocación a San Roque, que tuvo lugar tras la misa solemne del Voto de la Ciudad, en el marco del acto central de esta jornada festiva en Santiago. "Siguiendo la tradición, que mantiene viva tu Cofradía, venimos hoy, 16 de agosto de 2025, como cada año, querido San Roque, para renovar el Voto de la ciudad de Santiago de Compostela, dándote gracias por tu protección y cuidado a lo largo del tiempo", afirmó Sor Clara Gallego en el inicio de la invocación, para posteriormente poner el foco en las personas más desfavorecidas: "Estamos viviendo la globalización de la pobreza, donde los distintos regímenes están desencadenando situaciones de guerra, hambruna y persecuciones, que llevan a millones de personas a una migración masiva, huyendo de sus lugares de origen, buscando un mundo mejor, que muchísimas veces no lo consiguen, porque pierden la vida y la dignidad, cruzando desiertos y mares. Esto unido a las catástrofes naturales debidas al cambio climático, dejan a los pobres sin la luz de la esperanza".

Es por ello que siguió la invocación "pidiendo protección a San Roque, porque nuestro mal, nuestra enfermedad, se llama hoy: migrantes, con todos sus problemas administrativos (que les bloquea el acceso al trabajo, vivienda, sanidad, etc.), enfermos mentales, toxicómanos, paro, infravivienda o sin vivienda, durmiendo en calle, soledad no deseada...".

"Origen y fuente de humanización"

Asimismo, también puso en valor el desempeño que realiza la Cocina Económica de Santiago: "Gracias al equipo de trabajadores y de los voluntarios y voluntarias que, con su bien hacer y su generosidad, hacen que la Cocina Económica pueda prestar un servicio digno los 365 días del año, que sea origen y fuente de humanización; poniendo una gotita de esperanza en este mundo globalizado, donde la desigualdad se convierte en exclusión y los pobres no tienen cabida. Nosotras sí creemos que el Evangelio es un grito por la justicia y la liberación de los más frágiles".

A la misa solemne celebrada en la Capilla de San San Roque asistieron representantes del PP y del PSOE. / Jesús Prieto

El origen del Voto de la Ciudad se remonta al año 1517, en el que los compostelanos se encomendaron al santo como protector frente a una epidemia de peste, y que se renueva todos los años desde entonces. La festividad de San Roque arrancó a las 9 horas e incluye otra misa en recuerdo de todos los cofrades fallecidos.

Procesión

Ya por la tarde (19.30 horas), el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto Fernández, oficiará la misa solemne que precederá a la procesión por las calles de la ciudad, con el siguiente recorrido: San Roque, Plazuela de las Peñas, Laureles, Puerta de la Peña, Abril Ares, Campanas de San Juan , Plaza de la Inmaculada, Azabachería, Cervantes, Algalia de Arriba, recogiéndose en San Roque.