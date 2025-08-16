Sor Clara Gallego protagoniza hoy la invocación a San Roque

Cuenta atrás para la celebración, un año más en Santiago, del tradicional Voto de la Ciudad a San Roque, como muestra de agradecimiento por parte de los compostelanos tras protegerles el santo de una epidemia de peste en 1517. Desde entonces, ese voto se renueva cada año en una ceremonia que en esta ocasión tendrá como gran protagonista a la Cocina Económica de la capital gallega.

Y es que su directora, sor Clara Gallego, será la encargada de realizar la invocación a San Roque, con una intervención en la que, tal y como avanzó a este periódico sin querer entrar en detalles, tendrá como uno de sus ejes principales «mi vocación, que es la de ayudar a los demás».

Hermana de la Caridad de San Vicente de Paul desde los 21 años

Destinada en Santiago desde septiembre pasado, sor Clara Gallego ya había estado hace seis años en la capital gallega, también al frente de la Cocina Económica, en aquella ocasión por un período de nueve años. Además, estuvo en esta institución en A Coruña, León y Santander, desde donde regresó a Santiago. Psicóloga y trabajadora social, tiene 78 años y pertenece desde los 21 a las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul.

La ceremonia tendrá lugar a las 11:00 horas de la mañana en la Capilla de San Roque, en un acto al que está prevista la asistencia de representantes de la corporación municipal pertenecientes al Partido Popular y al Partido Socialista, y sobre el que el presidente de la Antigua e Ilustre Cofradía de San Roque, Emilio Rodríguez, señala en conversación con EL CORREO GALLEGO que «quien tendría que hacer la invocación sería la alcaldesa, pero como no asiste a ningún acto religioso, nosotros hemos buscado personas o entidades que socialmente se dedican a la caridad, y este año será la directora de la Cocina Económica, sor Clara Gallego, la encargada». Recuerda que el año pasado le correspondió a la directora del Cottolengo, a la hermana Silvia María Jiménes del Pino, y en 2023 al periodista Manolo Fraga en representación de Cáritas Interparroquial.

Cofradía con estatutos oficiales ya aprobados

Presidente de la cofradía desde 2023, si bien llevaba en la junta directiva más de dos décadas, destaca esa fecha para su entidad porque «aunque ya había mucho trabajo detrás, a partir de ahí se empezó a hacer con unos estatutos oficiales aprobados por la Iglesia».

En cuanto a la programación prevista para este sábado, día grande de San Roque, la jornada comenzará a las 09:00 horas de la mañana con una misa, mientras que a las 10:00 tendrá lugar la del Excelentísimo Cabildo de la Catedral de Santiago para dar paso, una hora después, a la eucaristía y el Voto de la Ciudad, mientras que a las 13:00 horas habrá otra en recuerdo de todos los antiguos cofrades ya fallecidos.

El arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto, será el encargado de presidir la misa solemne de las 19:30 horas que precederá a la procesión por diferentes calles de la ciudad.

Recorrido de la procesión

Una procesión que partirá desde la Capilla de San Roque para dirigirse por la Plazuela de las Peñas, Laureles, Puerta de la Peña, Abril Ares, Campanas de San Juan, Plaza de la Inmaculada, Azabachería, Cervantes y Algalia de Arriba, volviendo a recogerse en San Roque.

Se pondrá así fin a unos actos conmemorativos que la Cofradía de San Roque comenzó a celebrar el pasado 7 de agosto con el inicio de la novena en honor a San Roque.