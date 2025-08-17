El barrio compostelano de Vidán registra su quinto incendio forestal en el mes de agosto
Los bomberos de Santiago extinguieron el fuego declarado pasadas las 15.46 horas de este domingo
Los bomberos de Santiago se desplazaron hoy a la zona alta de A Rocha Vella, en Vidán, cerca de la AG-56 a consecuencia de un incendio. La alerta la dio un vecino del lugar a las 15.46 horas. El fuego movilizó en un primer momento a un vehículo todoterreno y una bomba urbana ligera. "Ao chegar alí xa estaba traballando unha dotación do 085 da Xunta, pero o mando sollicitou un camión con 13.000 litros de auga para refrescar ben o chan e así evitar que volvera a remitir o lume", detalla a EL CORREO GALLEGO, Antonio Mira, bombero en Santiago.
La extinción concluyó a las 16.55 horas y la superficie quemada "non foi moi extensa".
Se trata del quinto incendio forestal declarado en Vidán desde el pasado 7 de agosto. A ellos se suma el originado en la parroquia de A Peregrina el jueves 14 y el de ayer por la noche tras la rúa da Estrada, en el monte das Santas Mariñas, cerca de los barrios de Sar y O Castiñeiriño.
