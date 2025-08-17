El barrio compostelano de Vidán registra su quinto incendio forestal en el mes de agosto

El barrio de vidán registra su quinto incendio forestal en agosto / Jesús Prieto / Jesús Prieto

Los bomberos de Santiago se desplazaron hoy a la zona alta de A Rocha Vella, en Vidán, cerca de la AG-56 a consecuencia de un incendio. La alerta la dio un vecino del lugar a las 15.46 horas. El fuego movilizó en un primer momento a un vehículo todoterreno y una bomba urbana ligera. "Ao chegar alí xa estaba traballando unha dotación do 085 da Xunta, pero o mando sollicitou un camión con 13.000 litros de auga para refrescar ben o chan e así evitar que volvera a remitir o lume", detalla a EL CORREO GALLEGO, Antonio Mira, bombero en Santiago.

La extinción concluyó a las 16.55 horas y la superficie quemada "non foi moi extensa".

Se trata del quinto incendio forestal declarado en Vidán desde el pasado 7 de agosto. A ellos se suma el originado en la parroquia de A Peregrina el jueves 14 y el de ayer por la noche tras la rúa da Estrada, en el monte das Santas Mariñas, cerca de los barrios de Sar y O Castiñeiriño.

