Santiago
Castro propón a instalación de novos símbolos LGTBIQ+ na vía pública
A concelleira non adscrita destaca que este tipo de accións xeran «un sentimento de seguridade e pertenza» entre o colectivo e reforzan o papel «dunha Compostela diversa»
A concelleira non adscrita Mila Castro reclamou este sábado que se restitúan as cores do arco da vella nos arbustos da Alameda, na entrada próxima á Porta Faxeira, así como a instalación de novos símbolos do colectivo LGTBIQ+ na vía pública de forma permanente. Castro insiste en que a presenza deste tipo de elementos procuran a «visibilidade das diversidades e disidencias sexuais e de xénero a través da normalización: a exhibición de símbolos LGTBIQ+ en espazos públicos pode xerar un sentimento de seguridade e pertenza para quen forma parte desta comunidade».
Así, pide que se restitúa a bandeira do arco da vella que debuxaban o conxunto de arbustos sitos na Alameda, que se instalaran en xuño do 2021, sendo Castro a responsable de Parques e Xardíns, e empregando pinturas específicas. En todo caso, engade a concelleira non adscrita que o prioritario é desenvolver tamén actividades que «promovan a plena inclusión e poñan pé en parede aos discursos de odio que cuestionan consensos que se deran por conquistados».
Castro pon o foco nun contexto nacional e global no que emerxen discursos que «buscan deshumanizar, sinalar e invisibilizar ás persoas LGTBIQ+, poñendo en risco avances fundamentais en igualdade, liberdade e dignidade». Neste sentido, engade que no acordo de orzamentos ao que chegaron as concelleiras non adscritas e o goberno local para o ano en curso «incluíase un reforzo do plan de actividades dirixidas á educación sexual e afectiva da mocidade e propúñase abordar as políticas de igualdade de forma transversal». Desta maneira, pide un «maior esforzo» ao executivo local nesta materia e que se manteñan outro tipo de accións, como os elementos LGTBIQ+ que xa había de forma permanente nos espazos públicos.
