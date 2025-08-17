Cuidar-T, un reto con ya más de ochenta beneficiarios en Santiago

Mejorar la calidad de vida de las personas mayores de 65 años, poniendo el foco «en el ámbito preventivo de enfermedades crónicas de alta prevalencia en este grupo de edad como la hipertensión o la diabetes, y promocionando hábitos de vida saludables», ese es el principal objetivo del proyecto Cuidar-T, según explica en conversación con EL CORREO GALLEGO su responsable en Santiago, Marta Lamas, quien cifra en más de ochenta los beneficiarios desde su puesta en marcha el pasado mes de mayo.

Iniciativa de la Asamblea comarcal de Cruz Roja de Santiago en colaboración con la Fundación María Esperanza Rubido Romero, el programa se mantendrá vigente hasta el próximo mes de diciembre y está dirigido a «mayores de 65 años que necesitan algún tipo de apoyo en el cuidado de su salud, ya sea por hábitos inadecuados, por un mal seguimiento de la pauta médica o por distintos factores de riesgo que pueden provocar problemas en su salud». La idea, recalca, es intentar «ayudar a mejorar su situación a quien no tiene la capacidad o motivación para hacerlo».

Inmersos en pleno período vacacional, la técnica social del Área de Personas Mayores de Cruz Roja en Santiago diferencia entre la intervención llevada a cabo en período escolar y la realizada a partir de junio, puesto que en un primer momento «estuvimos realizando actividades de gerontogimnasia en el pabellón de Fontiñas, así como toma de biomedidas y asesoramiento individualizado a los usuarios en base a sus niveles de tensión por parte de las voluntarias, que son enfermeras».

Desde junio, en cambio, «lo que estamos haciendo, aprovechando el verano, es fundamentalmente realizar caminatas saludables y paseos en grupo por distintas zonas verdes de Santiago como la del Banquete de Conxo, el entorno del río Sarela o los parques de Belvís y Bonaval». Se trata, subraya, de «fomentar a través del ejercicio físico la creación de redes sociales entre los participantes, y de hacerlo al aire libre, ya que durante el año la mayoría de las actividades se programan en el pabellón de Fontiñas o en nuestras propias instalaciones de la Asamblea de Cruz Roja».

Resalta que ello «nos permite conocer y acceder a sitios de Compostela a los que muchas personas no acuden en su día a día», y añade que también han realizado una visita guiada a la isla de Sálvora para hacer senderismo, pero siempre «temprano para evitar las horas de mayor calor».

Precisamente en relación con las altas temperaturas que se están registrando estos días en la capital gallega, al ser preguntada sobre si estaban llevando a cabo algún tipo de actuación preventiva para evitar riesgos, indica que aunque «no directamente desde este proyecto, pero sí está incluido en el plan de salud que ponemos en marcha todos los veranos», y que contempla «llamadas telefónicas informativas con consejos relacionados con la protección frente al calor, medidas a tener en cuenta tanto en los domicilios como en el exterior para prevenir posibles golpes de calor y para adecuar la situación de las personas mayores a aquellas que puedan surgir con esas temperaturas elevadas».

Un ámbito de trabajo en el que se preocupan además por conocer el estado de los usuarios y por intentar detectar aquellos «posibles casos de mayor vulnerabilidad o de desprotección frente a las altas temperaturas».

Volviendo al proyecto Cuidar-T, indica que de cara a septiembre y octubre organizarán otro tipo de actividades, al igual que ya hicieron antes de junio, entre las que se encuentran sesiones informativas y de asesoramiento individualizado «sobre estrategias para mantener hábitos saludables o sobre cómo actuar en momentos de descompensación de su salud, cuestiones relativas al autocuidado».

Avanza que una vez rematada esta iniciativa el próximo mes de diciembre, llevarán a cabo un análisis del impacto que la misma ha tenido entre los usuarios del proyecto, tanto a través «de la propia evaluación que realicen las personas participantes, como de la incidencia que haya tenido en su situación personal y si ha contribuido o no a mejorar su salud».

En definitiva, según la técnica del Área de Personas Mayores de Cruz Roja en Santiago, «de lo que se trata es de fortalecer nuestra intervención en salud» en una franja de edad con alta prevalencia de enfermedades crónicas, y que a menudo presenta situaciones de dependencia funcional que «tienen un claro impacto en la calidad de vida y en la situación emocional de las personas mayores».