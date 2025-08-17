¡Compostelano, deja que tu perro se tome unas vacaciones de ti!

La llegada de agosto es sinónimo de vacaciones en muchos hogares, especialmente para aquellos que tienen niños pequeños. Habitualmente las familias se enfrentan a problemas comunes: ¿dónde ir?, ¿cuántos días?, o el peor, ¿en qué lugar hospedarse?; sin embargo, este último dilema se extiende cuando la familia cuenta con un integrante peludo, y es que ¿qué hacemos con los animales? Afortunadamente, todos los problemas tienen solución, y en esta ocasión el nombre que recibe es ‘Residencia canina’.

En Santiago las opciones son reducidas, y la Residencia Canina CanGal es una de ellas. El centro, ubicado en el lugar de Roán (parroquia de Fecha), está dirigido por Loreto Corral, educadora canina que hace ya seis años que decidió emprender su pequeño negocio. «He tenido animales durante toda mi infancia, por lo que siempre he querido orientarme a trabajar profesionalmente con ellos», afirma.

Un hotel de 5 estrellas

La residencia cuenta con un total de 21 habitaciones individuales, 18 de ellas para perros y 3 para gatos. Además, los animales disfrutan en libertad todo el día, corriendo por un campo de más de 4000 m²: «Durante el día nuestros huéspedes pueden disfrutar de todas las instalaciones. Si quieren bañarse en la piscina, que se bañen; si quieren dormir la siesta todo el día, que duerman. Yo lo único que quiero es que disfruten durante su estancia», destaca Corral.

Loreto Corral solo quiere que los huéspedes disfruten durante su estancia. / Antonio Hernández

CanGal también alberga varias pistas de propiocepción, un ejercicio que, más allá de agotarlos, permite trabajar su olfato. Cansar a un solo perro vale, pero cansar a más de 20 es otra historia, y Loreto Corral lo sabe. «Este ejercicio también sirve para reforzar su autoestima, porque al encontrar el trocito de comida recibe un elogio».

Ya sea por un viaje de vacaciones o por asuntos laborales, muchos dueños deben despedirse temporalmente de sus mascotas; Alba Rodríguez tiene un perro, y asegura que «es difícil separarse de él». Con todo, la santiaguesa incide en que «lo más importante es dejarlo en las mejores manos, que tenga un lugar amplio para poder jugar y que esté atendido».

Unas vacaciones vip

Si nuestras vacaciones son de primer nivel, también las de nuestras mascotas. CanGal ofrece servicios complementarios para mayor comodidad de los clientes, entre ellos destaca el de recogida y entrega de las mascotas. Además, el centro también colabora con una peluquería canina, de modo que por una tarifa extra el perro regresa cepillado y bañado. «Mi prioridad es que las mascotas se diviertan, a mí no me importa que se mojen o se llenen de tierra. De todas formas, si el animal se ensucia mucho, en la residencia tenemos toallas y un secador, por lo que tampoco vuelven hechos un desastre», precisa riendo la educadora canina.

A pesar de todo, la confianza es un elemento crucial a la hora de elegir un lugar donde hospedar a las mascotas; hecho que Loreto Corral también comparte y defiende: «Nosotros siempre concertamos una visita previa con los clientes, de esta forma conocemos al residente y lo vamos acostumbrando al entorno. Esto es importante, pues para muchos animales estar fuera de su hogar puede conllevar una gran carga de estrés», explica la educadora canina. Además, con el objetivo de garantizar una estancia óptima, CanGal recomienda a los dueños traer ciertos objetos para hacer más agradable el tiempo de residencia, «algo que les guste, pueden ser algunos juguetes, unas chuches, o incluso su cama para que duerman más relajados».

Carlos Díaz cuenta que uno de sus mayores miedos al dejar a su perro son los «problemas de socialización». «Mi perro es muy juguetón y amigable, el problema es que a veces puede llegar a ser pesado, y no es la primera vez que se pelea con otro perro por eso». Corral entiende las preocupaciones de los dueños, por lo que, aparte de ofrecer habitaciones individuales, también crea grupos personalizados basados en la afinidad entre las mascotas. «Si quieres que tu perro salga solo, va a salir solo. Si quieres que socialice con otro, estudiamos en que grupo puede encajar mejor». Tranquilos amantes de los animales, en CanGal un yorkshire no va a juntarse con un rottweiler.

Gatos, conejos, aves... ¡incluso hurones!

«Generalmente, preferimos no hospedar gatos, más que nada porque dejar su hogar suele causarles un gran estrés». A pesar de ello, CanGal acoge entre sus puertas una extensa variedad de animales, que van desde pequeños conejos hasta Pichurri, un «canario recurrente». Recientemente, la residencia ha comenzando a colaborar con una asociación dedicada al cuidado de hurones, de modo que «actualmente estamos trabajando para ampliar las instalaciones con una sección exclusiva para los hurones».

Con todo, en Galicia existen pocos hoteles de animales que reciban a tantas especies distintas, por lo que CanGal se convierte en una de las mejores opciones para los residentes de Santiago y alrededores.

Tarifas y servicios

En cuanto a los precios, la residencia santiaguesa se mantiene fiel a su promesa de procurar el bienestar animal, por lo que ofrece una amplia gama de tarifas a precios razonables.

La tarifa estándar es de 14 euros la noche, subiendo a 21 en caso de ser 2 perros. Además, también ofrece un servicio de guardería de día por 12 euros, reduciéndose a 8 si es en una franja de tiempo determinada. En caso de querer unas vacaciones largas, CanGal lo facilita con un 10% de descuento a partir de 10 noches.

Las mascotas reciben atención las 24 horas del día por parte de los empleados de la residencia. / Santiago Esturao

Respecto a la alimentación, el centro pone a disposición de los clientes suministrar la comida seleccionada por ellos a partir de un plus. Asimismo, también disponen de servicio de atención veterinaria, el cual se encarga de revisar periódicamente el mantenimiento sanitario de las instalaciones y de los huéspedes.

Las mascotas son supervisadas las 24 horas del día por los profesionales del centro, quienes también mantienen un contacto directo con los dueños mediante llamadas telefónicas y el envío de fotos y vídeos que certifican el estado de su amigo peludo. «Nuestra prioridad siempre será el bienestar del animal, luchamos día a día por acercarnos al mundo canino de una forma más amable».