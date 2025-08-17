¡Compostelano, deja que tu perro se tome unas vacaciones de ti!
El inicio de agosto trae consigo las ganas de irse de vacaciones, pero ¿con quién dejas a tu mascota? Las residencias de animales son la solución, un tiempo de spa, siestas y snacks que hacen que la vida perra nunca haya sido tan ¡guau!
Daniel Rey
La llegada de agosto es sinónimo de vacaciones en muchos hogares, especialmente para aquellos que tienen niños pequeños. Habitualmente las familias se enfrentan a problemas comunes: ¿dónde ir?, ¿cuántos días?, o el peor, ¿en qué lugar hospedarse?; sin embargo, este último dilema se extiende cuando la familia cuenta con un integrante peludo, y es que ¿qué hacemos con los animales? Afortunadamente, todos los problemas tienen solución, y en esta ocasión el nombre que recibe es ‘Residencia canina’.
En Santiago las opciones son reducidas, y la Residencia Canina CanGal es una de ellas. El centro, ubicado en el lugar de Roán (parroquia de Fecha), está dirigido por Loreto Corral, educadora canina que hace ya seis años que decidió emprender su pequeño negocio. «He tenido animales durante toda mi infancia, por lo que siempre he querido orientarme a trabajar profesionalmente con ellos», afirma.
Un hotel de 5 estrellas
La residencia cuenta con un total de 21 habitaciones individuales, 18 de ellas para perros y 3 para gatos. Además, los animales disfrutan en libertad todo el día, corriendo por un campo de más de 4000 m²: «Durante el día nuestros huéspedes pueden disfrutar de todas las instalaciones. Si quieren bañarse en la piscina, que se bañen; si quieren dormir la siesta todo el día, que duerman. Yo lo único que quiero es que disfruten durante su estancia», destaca Corral.
CanGal también alberga varias pistas de propiocepción, un ejercicio que, más allá de agotarlos, permite trabajar su olfato. Cansar a un solo perro vale, pero cansar a más de 20 es otra historia, y Loreto Corral lo sabe. «Este ejercicio también sirve para reforzar su autoestima, porque al encontrar el trocito de comida recibe un elogio».
Ya sea por un viaje de vacaciones o por asuntos laborales, muchos dueños deben despedirse temporalmente de sus mascotas; Alba Rodríguez tiene un perro, y asegura que «es difícil separarse de él». Con todo, la santiaguesa incide en que «lo más importante es dejarlo en las mejores manos, que tenga un lugar amplio para poder jugar y que esté atendido».
Unas vacaciones vip
Si nuestras vacaciones son de primer nivel, también las de nuestras mascotas. CanGal ofrece servicios complementarios para mayor comodidad de los clientes, entre ellos destaca el de recogida y entrega de las mascotas. Además, el centro también colabora con una peluquería canina, de modo que por una tarifa extra el perro regresa cepillado y bañado. «Mi prioridad es que las mascotas se diviertan, a mí no me importa que se mojen o se llenen de tierra. De todas formas, si el animal se ensucia mucho, en la residencia tenemos toallas y un secador, por lo que tampoco vuelven hechos un desastre», precisa riendo la educadora canina.
A pesar de todo, la confianza es un elemento crucial a la hora de elegir un lugar donde hospedar a las mascotas; hecho que Loreto Corral también comparte y defiende: «Nosotros siempre concertamos una visita previa con los clientes, de esta forma conocemos al residente y lo vamos acostumbrando al entorno. Esto es importante, pues para muchos animales estar fuera de su hogar puede conllevar una gran carga de estrés», explica la educadora canina. Además, con el objetivo de garantizar una estancia óptima, CanGal recomienda a los dueños traer ciertos objetos para hacer más agradable el tiempo de residencia, «algo que les guste, pueden ser algunos juguetes, unas chuches, o incluso su cama para que duerman más relajados».
Carlos Díaz cuenta que uno de sus mayores miedos al dejar a su perro son los «problemas de socialización». «Mi perro es muy juguetón y amigable, el problema es que a veces puede llegar a ser pesado, y no es la primera vez que se pelea con otro perro por eso». Corral entiende las preocupaciones de los dueños, por lo que, aparte de ofrecer habitaciones individuales, también crea grupos personalizados basados en la afinidad entre las mascotas. «Si quieres que tu perro salga solo, va a salir solo. Si quieres que socialice con otro, estudiamos en que grupo puede encajar mejor». Tranquilos amantes de los animales, en CanGal un yorkshire no va a juntarse con un rottweiler.
Gatos, conejos, aves... ¡incluso hurones!
«Generalmente, preferimos no hospedar gatos, más que nada porque dejar su hogar suele causarles un gran estrés». A pesar de ello, CanGal acoge entre sus puertas una extensa variedad de animales, que van desde pequeños conejos hasta Pichurri, un «canario recurrente». Recientemente, la residencia ha comenzando a colaborar con una asociación dedicada al cuidado de hurones, de modo que «actualmente estamos trabajando para ampliar las instalaciones con una sección exclusiva para los hurones».
Con todo, en Galicia existen pocos hoteles de animales que reciban a tantas especies distintas, por lo que CanGal se convierte en una de las mejores opciones para los residentes de Santiago y alrededores.
Tarifas y servicios
En cuanto a los precios, la residencia santiaguesa se mantiene fiel a su promesa de procurar el bienestar animal, por lo que ofrece una amplia gama de tarifas a precios razonables.
La tarifa estándar es de 14 euros la noche, subiendo a 21 en caso de ser 2 perros. Además, también ofrece un servicio de guardería de día por 12 euros, reduciéndose a 8 si es en una franja de tiempo determinada. En caso de querer unas vacaciones largas, CanGal lo facilita con un 10% de descuento a partir de 10 noches.
Respecto a la alimentación, el centro pone a disposición de los clientes suministrar la comida seleccionada por ellos a partir de un plus. Asimismo, también disponen de servicio de atención veterinaria, el cual se encarga de revisar periódicamente el mantenimiento sanitario de las instalaciones y de los huéspedes.
Las mascotas son supervisadas las 24 horas del día por los profesionales del centro, quienes también mantienen un contacto directo con los dueños mediante llamadas telefónicas y el envío de fotos y vídeos que certifican el estado de su amigo peludo. «Nuestra prioridad siempre será el bienestar del animal, luchamos día a día por acercarnos al mundo canino de una forma más amable».
Otras alternativas de alojamiento
Las ofertas de cuidado de mascotas en Internet también se han acrecentado. Cada día nuevos usuarios se registran en páginas web como PetBacker para ofrecer sus servicios como cuidadores de animales. «Son alternativas más económicas, a veces no puedo permitirme pagar un hotel canino o no encuentro una plaza libre», cuenta Marta Castro.
Sin embargo, el riesgo siempre está presente en este tipo de ofertas, pues las páginas e, incluso, los propios dueños no verifican que los datos facilitados por el anunciantes sean verídicos. «Algún amigo me ha contado que el supuesto local en el que cuidaban a las mascotas se trataba en realidad de su casa, por lo que hay que tener cuidado en el momento de seleccionar a las personas», expresa Castro.
Con todo, muchas personas deciden optar por este tipo de servicios en pro de favorecer «un ambiente más familiar»; al final cada usuario tiene sus preferencias, y en la redla oferta es tan extensa como estas.
- Un argentino que reside en Galicia alucina con una 'auténtica parrillada argentina' que hay en Santiago: 'Me sentí como en casa durante dos horas
- Así será la nueva sede del Cesga en A Sionlla
- Lavacolla es ya la segunda terminal de España que más sangra por los recortes de Ryanair
- Incendio forestal en una zona próxima a viviendas de A Peregrina
- Arrecian los coches abandonados en el polígono del Tambre de Santiago: anotan al menos una docena
- Crece la brecha de precios de la vivienda en Santiago: el Ensanche dobla a la zona más barata
- Santiago no descansa ni en festivo
- La USC adelanta a septiembre el inicio de las obras de la nueva Facultade de Farmacia