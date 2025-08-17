La niebla desvía un vuelo en Lavacolla: "Es el fin de semana más complicado para viajar"

Si el puente del 15 de agosto ya es habitualmente una fecha complicada para moverse por elevado número de desplazamientos vacacionales que se producen, especialmente en Galicia por la coincidencia con San Roque, este verano la fecha va camino de convertirse en inolvidable para mucha gente. ¿La razón? Las restricciones de movilidad derivadas de la ola de incendios, a las que ayer se sumó en Santiago un nuevo problema: la niebla.

Este fenómeno atmosférico fue tan denso durante la noche y a primera hora de la mañana que obligó a desviar un vuelo de Iberia (operado por Air Nostrum) procedente de Madrid hasta Alvedro (A Coruña), al no poder aterrizar en Lavacolla por falta de visibilidad.

Estaba previsto su aterrizaje a las 08.40 horas, pero finalmente se desvió al aeropuerto herculino. Por ello, los pasajeros que esperaban en Santiago para coger ese vuelo de vuelta a Madrid, que salía a las 09.20 horas, se quedaron colgados en la terminal compostelana.

En todo caso, la compañía informó y actuó pronto, por lo que pasadas las 10.00 horas pudo habilitar un par de autobuses para desplazar a los pasajeros de Santiago hasta A Coruña para retomar desde allí el vuelo a Madrid. En todo caso, muchos de esos viajeros ya perdieron sus conexiones en la capital.

Panel de Lavacolla anunciando el desvío del vuelo por la niebla. / ECG

"Lo que faltaba ya"

Es el caso de una lucense que volaba a Ginebra pero que no llegó para el enlace en la capital por culpa de la niebla. Finalmente, logró plaza a la ciudad de Suíza desde Madrid a última hora de la tarde, por lo que a lo largo del día confiaba en llegar a la capital de España. "Era lo que faltaba. Esto ocurrió en el peor fin de semana del año para viajar", lamentaba. "A ver si el autobús nos lleva a A Coruña y desde allí hay algún vuelo a Madrid que llegue a tiempo para las 20.30 horas".

Como su caso había varios entre los pasajeros que quedaron colgados ayer en Lavacolla.

Un caos de movilidad

Un solo vuelo cancelado podría ser algo anecdótico en un fin de semana en agosto, pero el problema es que es un giro de tuerca más en una situación ya de por si caótica. Con las líneas de tren Galicia-Madrid cortadas desde hace cuatro días por los incendios y las restricciones en autovías como la A-52 y otras carreteras de la red estatal, la acumulación de viajeros tirados en la capital gallega crece. Al no haber AVE, los escasos billetes de avión vuelan, algunos a precio de oro, y la gente busca incluso alternativas tan surrealistas como el taxi de Santiago a Madrid, un servicio que cuesta 900 euros pero que para compartir entre cuatro, por ejemplo, sale más barato que el avión.