La suspensión de trenes obliga a los viajeros a buscar un plan b en Santiago: «No hay muchas opciones»

Con la circulación de trenes cortada entre Madrid y Galicia desde el pasado jueves debido a los incendios forestales que están arrasando la comunidad gallega, especialmente la provincia de Ourense, muchos viajeros permanecen varados en la Estación Intermodal de Santiago y tratan de buscar alternativas para llegar a sus destinos.

Jesús Prieto

La mayoría intentan encontrar plazas en aviones o autobuses de línea regular, pero también hay casos en los que se acude a vehículos de alquiler, e incluso a realizar la ruta en taxi. Otros tratan de hacerse un hueco en un coche compartido –apenas quedan sitios entre los casi treinta anunciados para hoy en la plataforma Blablacar– u organizarse entre grupos grandes para contratar un servicio discrecional de autobuses. Las principales barreras: la escasez de plazas y unos precios disparados.

Atrapados tras terminar el Camino

«Íbamos a viajar hoy (por el sábado), pero non van a salir los trenes. Hemos conseguido un billete de tren hasta A Coruña y allí cogemos una furgoneta de la empresa de una amiga para volver a Valladolid», relatan Sara y Marta, que vienen de realizar el Camino de Santiago. Las dos jóvenes consideran que «dentro de lo que cabe hemos tenido suerte porque aquí hay gente que está desde ayer y ha pasado la noche aquí».

Raúl y sus amigos tenían billetes de AVE para el viernes / ECG

No han tenido que dormir en la estación porque encontraron hueco en el albergue del Monte do Gozo, pero Raúl y Juan Carlos tenían previsto volver junto a otros dos amigos a Alicante el viernes tras completar también la Ruta Xacobea. Tras escuchar a través de la megafonía de la terminal el anuncio de que no circularían los trenes, «tenemos un Alsa a las 21.30h, pero no sabemos si va a salir viendo como está la cosa. Dos amigos salieron a las 14h pero a ver qué pasa cuando lleguen a la zona del fuego. Si está la carretera cortada, no sabemos si van a tener que dar la vuelta o los van a dejar en el pueblo más cercano», comenta Raúl.

Escalada de precios

José Miguel y su pareja también son alicantinos y, aunque ayer estaban en Santiago, su billete es para un AVE que sale este domingo desde Vigo. «Tenemos esperanzas de salir, pero no sabemos si vamos a tener que volver a Santiago y coger un hotel». Si finalmente no circularan hoy los trenes, José Miguel señala que «las opciones de salir de Galicia son bastante limitadas», a lo que se une la escalada de precios. Así, relatan que un coche de alquiler para llegar a Alicante les costaría entre 700 y 900 euros, mientras que los vuelos se han disparado hasta los 400 euros.

José Miguel y su pareja esperan volver este domingo a Alicante / ECG

La misma queja traslada María, que espera poder estar en Madrid a tiempo de incorporarse a su trabajo el lunes. Con la escasez de plazas y los desorbitados precios, es una de las viajeras que está tratando de organizarse con otros para contratar autobuses privados, una iniciativa que también se ha promovido a través de redes sociales. «Vienen desde allí a recogernos y estamos intentando llegar a 55 personas para llenarlos. Sabemos que Renfe no se va a arriesgar, así que no nos quedan muchas alternativas. Ya salieron el viernes algunos y ahora tenemos uno lleno y llevamos unas 20 personas para traer otro. Hoy (por el sábado) ya no van a salir, sería para el domingo a las siete de la mañana», explica. La tarifa ascendería hasta los 55 euros por persona en caso de que se llene el autobús. «Se están aprovechando y están subiendo los precios de todo, las habitaciones para quienes necesitan quedarse a pasar la noche también están carísimas», añade.

La carrera en taxi a Madrid cuesta 900 euros

Algunos viajeros que no encuentran plazas disponibles en aviones o autobuses, o no quieren esperar, están optando por ir en taxi, según confirman fuentes del sector a este diario. Un conductor que ayer estaba en la Estación Intermodal relata que «hai varios compañeiros que xa fixeron o servicio para levar xente a Madrid». Además, puntualiza que «tamén están vindo coches de Madrid para aquí» con pasajeros que se quedaron sin poder viajar desde allí.

Es más, este mismo taxista fue contactado por un cliente para realizar la ruta. La tarifaconvenida ascendía a 900 euros para cubrir los más de 600 kilómetros que separan Santiago de la capital del país. Sin embargo, cuando el conductor se presentó en el lugar en que había sido citado a la hora convenida, no había ni rastro del cliente. «Non se presentou e agora non colle o teléfono», lamenta.