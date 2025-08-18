El Atardecer no Gaiás se despide con el DJ gallego del momento: "Estou preparando algo especial, vai a haber moitas sorpresas"

El Atardecer no Gaiás se despide a lo grande este jueves 21 de agosto en Santiago a partir de las 21.00 horas. El popular ciclo gratuito de conciertos al aire libre, por el que este verano pasaron grandes nombres del panorama musical actual como The Rapants o Dirty Suc, dice adiós esta semana.

Junto a Futurachicapop estará uno de los mejores DJs del verano. Es prácticamente imposible salir de fiesta en Galicia y no escuchar alguno de sus temas.

Estamos haciendo referencia al compostelano Kike Varela, quien hace unos días recordaba en redes sociales su actuación en el Gaiás. Una muy especial, ya que como él relata nació y vivió en la capital gallega durante 25 años.

Sobre su show, el compostelano ha desvelado que está "preparando algo especial, vai a haber moitas sorpresas, entre elas artistas invitados e faríame moita ilusión vervos a todos alí".

La mecha

Ganar el concurso de DJs del Nova Era Beach y su canción 'Muiñeira de Chantada', que llegó a ser uno de los diez temas más escuchados en Galicia en 2023, prendieron la mecha de una trayectoria que no deja de crecer, lo que le ha llevado a sonar en grandes festivales, ya no solo a nivel nacional como O Son do Camiño sino también internacional junto a artistas de la talla de Timmy Trumpet o Steve Aoki, que han llegado incluso a pinchar algunos de sus remixes; así como en los estadios del Dépor o del Celta y a ser imprescindible en verbenas y discotecas.

Tras 'Muiñeira de Chantada' llegó 'Meigallo' y 'Micaela', ambos junto a Ferriñas Bravas, que han consolidado al compostelano como uno de los DJs del momento.

Este verano ya pudo disfrutarse en festivales tan populares como el Rompetiño Jump, el Muiños Dance o el SonRías Baixas. Con todo, y para los que buscan repetir o no han acudido a ninguno de ellos, tendrán la oportunidad de hacerlo en el Caudal Fest, que tendrá lugar el 19 y 20 de septiembre en Lugo.