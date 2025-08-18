El auge de las barberías en Santiago: del TikTok a la navaja

Si uno busca en Google Maps el término «barbería», sobre Santiago de Compostela brotan como setas dos decenas de puntos rojos, indicando las ubicaciones de varios locales. La realidad, sin ofender al algoritmo, es que la búsqueda no es exacta, ya que muchas autoproclamadas «peluquerías» se mezclan entre las opciones. O quizá sí es preciso el resultado y tal vez no hay distinción entre ambas categorías.

Luis Rodríguez, cortando el pelo a una cliente en LERod. | F.P.G.

¿En qué difieren, más allá de lo nominativo, una barbería de una peluquería? ¿Qué busca el cliente que va a una barbería? ¿Es una nueva moda o la continuidad de un oficio antiguo? ¿Hay un auge de las barberías en la ciudad?

En Ultreia, Antonio Carneiro atendiendo a un cliente. | F.P.G.

Para responder estas interrogantes, EL CORREO GALLEGO habló con distintos barberos que han establecido, en diversas épocas, sus negocios en Santiago.

Nuevo despertar de un clásico

«Sí que hay un auge, porque de hecho cada cierto tiempo abre alguna nueva», afirma David Carracedo, dueño de A Barbería da Plaza (en Praza de Santo Agostiño, nº 3), negocio que abrió hace ocho años. «Nosotros tiramos más a barbería clásica y la mayoría de los chicos que abren ahora son de la ‘nueva barbería’, de la ‘new school’, un rollo más latino, más americano y nosotros en barbería somos más clásicos, rollo inglés o estilo holandés», dice, refiriéndose a dos estilos de cortado y perfilado de barba. «Hacemos cortes modernos, pero la estética, la barbería, la forma de actuar, es más clásica que moderna», añade Carracedo.

Ultreia (Rúa da Algalia de Arriba, 39) se ubica en el Centro Histórico, una zona en la que —según su dueño, Antonio Carneiro García— hace unas décadas había varias barberías que hoy desaparecieron.

«Esta fue calle de barberías», enfatiza, mientras le corta el pelo a un cliente «de toda la vida», para luego añadir: «Antiguamente en el casco viejo había muchísimas ; en esta zona podía haber tranquilamente unas cuatro o cinco».

Si volvemos a la imagen arrojada por Google Maps, el epicentro del sector hoy sería el Ensanche, algo que puede atestiguar quien camine por sus calles. En la Zona Vieja quedan unas tres o cuatro.

Carneiro, que abrió su barbería hace 18 años y lleva 30 de profesión, opina que sí hay un auge en la ciudad, aunque matiza: «Igual que está habiendo muchísimos estudios de tatuajes, se nota un pequeño incremento de barberías».

«En mi generación muy pocos queríamos trabajar en esta profesión y hoy notas que hay un interés», dice. Para el barbero compostelano, la razón puede ser el auge de la moda de las barbas de hace unos años, a la que luego se sumaron «los típicos cortes modernillos, sobre todo de gente joven» en las que se especializan las nuevas barberías.

Luis Ernesto Rodríguez, oriundo de Cuba, lleva dos años al frente de su barbería LERod Barber (Rúa do Sar, 95), negocio con una estética moderna pero que, a decir de su dueño, se especializa en un tratamiento «tradicional» para clientes. «Con toallas y masajeadores, se les hace un ritual de barbería, se les aplican varios productos; la cuestión es que la gente venga, se sienta a gusto y se relaje», afirma Rodríguez, al señalar que en otros sitios es distinto y es «todo más rápido, de degradado con máquina y afuera». Cuenta que, aunque también se dedica mucho a cortar el pelo, lo que más piden los clientes es el corte y cuidado de barba. «Aquí en Galicia, tiene que ver con la inmigración, si te das cuenta en Santiago la gran mayoría de barberías que hay son latinas», señala, al sostener además que el negocio «se está poniendo de moda», porque «la gente quiere estar más arreglada y quiere verse más guapa», algo que es «normal entre los latinos».

Con experiencia desde 2017, Martín Silvalde abrió en el Ensanche (Rúa de San Pedro de Mezonzo, 19) una barbería con su nombre hace siete meses. Desde que se estableció, tuvo claro que su propuesta estética sería un camino intermedio entre lo clásico y las nuevas tendencias, apuntando a una clientela lo más amplia posible, que pueda venir tanto un adolescente, como su padre o su abuelo. «Si yo coloco aquí productos más antiguos, vendría solo una clientela mayor, de cortes a navaja y repeinados para atrás; ahora, si yo pongo fotos aquí de cantantes y raperos famosos o coloco unas camisetas de fútbol, voy a atraer más juventud. Yo quería una barbería que se adaptara un poco a todo», señala.

Sobre el resurgimiento de las barberías, Silvalde indica que «lo que más tira de todo esto son las redes sociales, al tiempo que dice que si bien no todos sus clientes lo hacen, «los chavales, la gente joven» van a su negocio «con un vídeo de TikTok» en mano.

«Y la mayoría me vienen a pedir el mismo corte, el de Iñigo Martínez (jugador de la Selección Española). TikTok fue la bomba. No me complica hacerles ese corte, pero es monótono. Es como si vienes y me pides un corte que tienes en tu cabeza, pero que no va a quedar igual, va a quedar mal. Yo voy a asesorarte porque vienes convencido, pero te voy a decir ‘no te va a quedar bien por esto y esto’», narra el barbero.

El uruguayo Mathías Méndez puso su primera barbería en Santiago en 2019, que al poco tiempo quedó pequeña ante el influjo de la clientela, por lo que decidió expandirse y abrió en Fontiñas, usando su apodo como nombre, Sión Barbería (Rúa de Berna, 10). Cuenta que si bien recibe mucha gente del barrio y de la ciudad, es muy notoria la clientela que viene de fuera, de lugares como Noia, Muros, Boiro, Ribeira, Ferrol o A Coruña. «Más que nada vienen porque les gusta el estilo de la barbería y cómo cortamos el pelo. Luego obviamente el tema de los jugadores de fútbol o artistas que vienen», comenta al nombrar algunas figuras del Deportivo, el Celta o el Compostela que aparecen en las redes sociales de la barbería como asiduos clientes. «Cuando llegué trabajé en una barbería que era bastante vieja escuela, por eso decidí poner una que fuera todo lo contrario. De hecho fue la primera barbería moderna de Santiago, y de Galicia creo que fuimos los primeros también», afirma.

Pelo y barba

Si nos basamos únicamente en lo nominal, una peluquería se debería dedicar al pelo y una barbería, a la barba. La realidad dista de esa presunción. Los barberos consultados difieren en la cantidad de clientes que van solo a cuidar su barba frente a los que eligen el cambio de estilo de su pelo, pero todos muestran una rol preponderante del corte de cabello.

Méndez remarca que las barberías se enfocan al público masculino, al que deben ese «auge» por la creciente preocupación por su estética y cuidado personal. «Hoy en día el hombre se arregla mucho más, no solo se corta el pelo, se tiñe se arregla las cejas, la barba. Por eso el diferencial con la peluquería, que al final es más femenina».

A su vez, Carracedo dice que la diferencia es más que nada un tema de «denominación», ya que al final hacemos «más cortes de pelo que barbería». Sin embargo, también trae a colación el tema de género: «La diferencia con una peluquería tradicional es que nosotros al ser barbería, atendemos sólo a chicos, o a chicas, pero que se hacen el pelo corto».

En su barbería, Rodríguez también recibe mujeres, pero reconoce que la inmensa mayoría de su público es masculino. «La peluquería en sí se dedica más a lo que es colorimetría, normalmente se suele usar el término cuando son para mujeres y barbería más enfocada al hombre».

Carneiro señala que antes sí había una diferencia marcada, porque las barberías le daban mayor importancia al tratado del vello facial que al del cabello, pero que hoy la frontera es mucho más estrecha.

Por su parte, Silvalde comenta que el 80% de su clientela va por cortes de pelo, mientras que el 15% pide «pelo y barba» y por último un 5% «sólo barba», aunque algunos van «dos veces a la semana».