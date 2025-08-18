Axenda cultural: Que facer hoxe, 18 de agosto, en Santiago?
Dunha nova sesión do Festival C ao derradeiro pase do filme 'Ostende'. Estes son catro plans para este luns en Compostela
Volve o Festival C con actividades en Galeras e Bonaval
CIRCO. O Festival C regresa ás rúas de Compostela con dúas actividades.
A compañía Circonove ofrece unha nova sesión do seu obradoiro no Parque de Galeras para mergullar a rapazada nas diferentes técnicas circenses. Será entre as 11.30 e as 13.30 horas.
Pola tarde, a partir das 20.00 horas, o Colectivo DeXeito leva ao cemiterio Bonaval o espectáculo 77.000, nomeado desta maneira polo número de toneladas verquidas polo petroleiro Prestige nas costas galegas no ano 2002.
Con esta peza, cóntase a historia da catástrofe a través da danza.
Numax proxecta o último pase do filme 'Ostende'
CINE. A sala Numax proxecta o último pase da película Ostende no marco do ciclo Praia ou Piscina?.
Nela, unha muller gaña un concurso que ten como premio catro días de vacacións nun hotel de Ostende, cidade balnearia fóra de tempada.
A partir de alí ábrense dous camiños: por unha banda, o do lecer, pola outra, a da intriga.
O Feito a Man, en San Martiño Pinario con DJ Pimp e DJ Mil
MÚSICA. Continúa o Feito a Man enchendo de música as rúas de Compostela. A cita deste luns será en San Martiño Pinario con ás 20.30 horas con DJ Pimp e DJ Mil.
Pimp pincha por salas e clubes a nivel nacional ademais de ser gañador de diversos títulos en competicións.
O compostelán Mil é un clásico da escena galega, pinchando tanto en clubes coma festivais. Ambos veñen do turntablism, a arte de empregar o equipo de DJ coma un instrumento musical, e ofrecerán shows Open Format, nos que teñen cabida multitude de xéneros.
Fonseca conmemora os 25 anos do achado da Domus do Mitreo.
EXPOSICIÓN. O Colexio de Fonseca acolle unha exposición conmemorativa do 25 aniversario do achado en Lugo da Domus do Mitreo.
A través de 12 paneis con fotografías, moitas de las inéditas, móstrase a evolución do xacemento romano desde a escavación ata a musealización. Pode verse a complexidade da restauración do seu material, a investigación e o museo actual.
A mostra está aberta ata o 26 de setembro, de luns a venres, de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 20.30 horas.
