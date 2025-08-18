El Banco de Leche Materna del CHUS alimentó a 919 recién nacidos desde 2016

El Banco de Leche Materna del Hospital Clínico de Santiago, que beneficia a bebés prematuros o que tienen algún tipo de problema de salud, ha recibido desde su puesta en funcionamiento en marzo de 2016 un total de 4.200 litros de leche materna de 541 madres, beneficiando así a 919 recién nacidos.

En lo que va de año, la unidad ha conseguido 45 nuevas donantes y ha registrado 206 litros de leche para 45 receptores, de los cuales 25 son del CHUS.

En referencia al año pasado, la cifra de donantes nuevas fue de 76. Se recibieron 320 litros leche, y esta pudo administrarse a 91 receptores del área norte de Galicia. Este servicio es el centro de referencia para las provincias de A Coruña y Lugo, y hay un segundo banco en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que cubre Pontevedra y Ourense.

Esta leche solo se puede proporcionar si es por prescripción médica para los bebés ingresados. Las principales indicaciones para administrarlo son la prematuridad por debajo de 32 semanas o peso inferior a 1.500 gramos, pero puede haber otros candidatos como aquellos niños con patología intestinal, que han tenido una asfixia perinatal o con enfermedades metabólicas.

«Uno de los procesos más graves que pueden experimentar los prematuros es la enterocolitis necrosante que es una enfermedad inflamatoria a nivel intestinal que puede llegar incluso a producir la perforación intestinal», explica en detalle a EL CORREO GALLEGO Olalla López, pediatra responsable del Banco de Leche Materna del Servicio de Neonatología del CHUS, quien asegura que es un proceso en el que se ha visto que los niños que reciben leche materna propia o donada «tienen una incidencia mucho menor».

Ya en el caso de pacientes prematuros que se alimentan de leche materna se aprecian una serie de beneficios como «una mejor tolerancia de la alimentación, el tiempo que deben recibir alimentación por vía intravenosa o incluso una reducción de la estancia hospitalaria».

López apunta que se trata de un bien limitado, si bien los números «suelen ser constantes tanto en donantes como en cantidades».

En la unidad reciben madres donantes remitidas por las matronas de Atención Primaria o bien hay interesadas «que se ponen en contacto directamente con nosotros a través de las vías de contacto que tenemos, email o teléfono». Esas madres tienen que solicitar una consulta en la que se les hará una valoración del estado de salud y una encuesta para comprobar que no existe ninguna contraindicación de la donación como podría ser la toma de determinados fármacos o padecer alguna enfermedad. En concreto, «se hace un control analítico precisamente para descartar infecciones activas en ese momento». Además, según explica la pediatra, es la propia unidad la que proporciona lo necesario para llevar a cabo la donación; «desde extractores de leche a los recipientes en donde poder almacenarla, las neveras en las que transportarla y todo el material que se necesita para llevar a cabo el proceso con unas medidas de higiene y de esterilidad adecuadas, teniendo en cuenta la fragilidad de los pacientes que van a recibirla».

Las madres pueden ir almacenando la leche en su casa «en un plazo que no sea superior a cuatro semanas» para luego entregarla en el propio banco o en sus centros de referencia.

Apoyo para las lactantes y formación para sanitarios

Procesar y distribuir la leche no es el único trabajo de las sanitarias de este servicio. «Somos un reflejo de la importancia que tiene para la salud del recién nacido la leche materna y desde la puesta en marcha del banco de leche hemos llevado a cabo una consulta de apoyo a la lactancia materna, a donde las madres pueden acudir para solucionar problemas de lactancia que puedan surgir como el agarre», relata.

También organizan talleres de formación para profesionales sanitarios dentro de lo que es el ámbito hospitalario y «participamos en todos los proyectos de promoción de la lactancia materna que se llevan a cabo en nuestro servicio y en nuestro hospital».

No hay tiempo mínimo ni máximo para ser donante

El próximo año, el Banco de Leche del CHUS cumple diez años en funcionamiento. Por ello, su responsable pone en valor la importancia de alimentar a un recién nacido con leche materna y hace un llamamiento a las futuras madres. «Aquellas que ya saben que van a dar leche y que puedan tener dudas de si tienen mucha, poca o si es suficiente, decirles que no hay una cantidad mínima ni máxima, ni un tiempo concreto para ser donante», destaca.

Recuerda que la aportación de cara a la salud de los pacientes ingresados «es muy valiosa». Desde la puesta en marcha de esta unidad, sostiene, «hay determinados problemas de salud que ya no vemos en nuestros pacientes prematuros, por lo que creo que poder participar de ese proceso es algo bonito».