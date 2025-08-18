Deteñen a un conductor en Ponte Castro tras dar positivo en alcol e drogas e circular sen seguro

Outros dous conductores foron sancionados por faltas de respecto ou circular sen ter a ITV en rigor

Segundo o parte policial remitido pola Policía Local de Santiago e referido ás súas actuacións durante a pasada ponte, na madrugada do domingo 17 de agosto, ás 5:44 horas, procedeuse á detención dun condutor que circulaba pola praza de Puente Castro e ao que se lle realizaron as probas de alcol e drogas, dando resultado positivo en ambas as dúas.

Ademais, durante a actuación a Policía Local tamén puido comprobar que o condutor circulaba sen o pertinente SOA –seguro obrigatorio do automóbil–, polo que se cursou a pertinente denuncia e se procedeu a inmobilización do vehículo.

Os controis de alcolemia e drogas realizados pola Policía Local deron tamén noutras detencións, coma a que se produciu na madrugada do 15 de agosto, ás 5:50, na rúa Sánchez Freire. O condutor deu positivo en alcol e alén da correspondente denuncia por vía administrativa tamén se cursou unha proposta para sanción por faltas de respecto e consideración aos axentes.

Ese mesmo día 15, arredor das 12 do mediodía a Policía Local interviña na avenida de Cuba realizándolle as probas de alcol e drogas a un condutor que circulaba de forma irregular. Neste caso, o resultado das probas foi negativo, mais detectouse que circulaba sen ter a ITV en vigor, polo que foi proposto para sanción.

Destrozos no mobiliario urbano

Na tarde do pasado domingo, arredor das 17 horas, a Policía Local de Santiago realizou unha intervención conxunta coa Policía Nacional para proceder á detención dunha persoa que circulaba pola rúa golpeando mobiliario urbano.

