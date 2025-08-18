Hondo pesar por el fallecimiento de María Cores Lamas

Santiago despertaba este lunes con la noticia del fallecimiento de la abogada María Cores Lamas, cuyos restos mortales son velados en el complejo funerario Santiago Apóstol, en Boisaca. Será en su salón de actos donde está previsto que tenga lugar este martes, a las 12:00 horas del mediodía, un acto civil de despedida, al que seguirá la incineración de la finada en la intimidad familiar.

Sus allegados han mostrado su expreso deseo de que no se envíen flores.

Perteneciente a una familia muy conocida en Santiago

Personal de la administración pública hasta el momento de su fallecimiento, María Cores Lamas estaba casada con Manuel González López Lito, y era hija de Baldomero Cores y de Aurora Lamas, una familia muy conocida en la capital gallega.

Su padre, Baldomero Cores Trasmonte, fue el primer letrado del Parlamento gallego y participó activamente en el desarrollo de la legislación autonómica, además de ejercer como periodista en diferentes cabeceras, entre las que se encontraban EL CORREO GALLEGO, Galicia Hoxe y La Noche.

También trabajó como profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid y fue catedrático de Sociología en la de Puerto Rico.

Precisamente a finales de 2023 María Cores presentaba en Santiago el libro Entremurallas. Páxinas dende unha rúa de Compostela, editado por Hércules de Ediciones, en el que a partir de relatos originales de su padre acercaba al lector al trabajo periodístico de Baldomero Cores entre los años 1940 y 1962. Un período en el que se despierta su vocación periodística, pero también su defensa y ensalzamiento de todo lo relacionado con la cultura gallega, además de su interés por sus posteriores trabajos como jurista, docente o sociólogo.

La madre de María Cores, Aurora Lamas, presidió durante años la Asociación de Amas de Casa de Santiago y fue también presidenta de la Federación Galega de Euroconsumo.