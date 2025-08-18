Grabada en Santiago y alrededores y de lo más 'Animal': así es la nueva comedia con la que Luis Zahera regresa a Netflix

Una comedia que demuestra que adaptarse a los cambios puede ser difícil, sobre todo si el cambio implica pasar de curar vacas a tratar la dislexia de una cobaya. Esto es lo que propone Animal, el trabajo con el que el actor compostelano Luis Zahera (Entrevías, Vivir sin permiso) regresa a Netflix el próximo 3 de octubre.

🦜Cambio de hábitat: de curar vacas a elegir el color del collar para un chihuahua. La serie #Animal 🐈, protagonizada por Luis Zahera y Lucía Caraballo, llega el 3 de octubre. pic.twitter.com/OSap7m2JOH — Netflix España (@NetflixES) August 18, 2025

Lo hace protagonizando una ficción –producida por Alea Media y dirigida por Víctor G. León (Selfie, Vete de mí, Más pena que gloria, Vota Juan) y Alberto del Toro (El otro lado, Malnazidos)– que cuenta a lo largo de nueve episodios, de momento, la historia de Antón (Luis Zahera), un veterinario rural gallego que, ante la crisis que atraviesa el mundo del campo, se queda sin clientes porque sus vecinos ya no pueden pagarle.

Lucía Caraballo, en el papel de Uxía / Netflix

Sin muchas opciones, el destino le lleva a aceptar un trabajo que le ofrece su sobrina Uxía (Lucía Caraballo), la optimista directora de una tienda-boutique para mascotas, un espacio perfecto, colorido y con más productos gourmet que un supermercado en el que Antón, entre peluquerías caninas, consultas para hámsters y dueños más exigentes que sus propias mascotas, descubrirá que sobrevivir no será una tarea fácil.

Serie rodada en Santiago de Compostela y alrededores

"El punto de partida de Animal nace de una reflexión: si un extraterrestre nos observara desde el cielo, vería a millones de humanos paseando a sus mascotas, recogiendo sus cacas, llevándolas a la peluquería, comprándoles juguetes y, en definitiva, entregando su vida a los cuidados más exquisitos. ¿Qué pensaría entonces el extraterrestre? ¿Quiénes son realmente las mascotas?", ha asegurado Jota Aceytuno (Urban. La vida es nuestra), uno de los productores ejecutivos, junto a Aitor Gabilondo (Patria, El silencioYo, adicto), de un proyecto que originalmente se iba a llamar Animal Salvaje.

El propio Jota Aceytuno ya reveló el pasado mes de abril que gran parte del equipo de rodaje de esta nueva comedia grabada totalmente en Galicia es el mismo que hace más de seis años rodó en nuestra comunidad la popular serie Vivir sin permiso. "Mi primera serie con Alea Media, Vivir sin permiso, también se rodó íntegramente en Galicia. Parte de aquel equipo hemos estado en Animal. Volver a disfrutar de su gente y de esos escenarios naturales, aunque la lluvia nos cambiase continuamente los planes de rodaje, ha sido una experiencia emocionante", declaró Aceytuno al término de las grabaciones.

Los gallegos Luis Zahera, a la izquierda, y Antonio Durán ‘Morris’, durante las grabaciones / Netflix

El rodaje, que se realizó entre los meses de enero y abril, tuvo lugar en Santiago de Compostela y zonas de su área de influencia como Dioño (Touro), Pontemaceira, Arzúa, Teo y Vedra, localidades que dan vida en esta nueva serie a Topomorto, el pueblo ficticio del protagonista.

Actores gallegos en el reparto de 'Animal', la nueva serie de Netflix grabada en Galicia

Por el momento, además del compostelano Luis Zahera y la madrileña Lucía Caraballo (No me gusta conducir), Netflix ha confirmado la participación del actor vigués Antonio Durán Morris (Fariña) y la intérprete madrileña Carmen Ruiz (Amar en tiempos revueltos) en el reparto de Animal, una comedia con la que la plataforma roja pretende conquistar al público a partir del próximo mes de octubre con su humor y encanto rural.