«Somos mexicanos, hicimos el Camino desde Vilalba y queremos volver a Madrid»

Restan solo unos minutos para las 13.00 horas, y en el nuevo edificio de la estación intermodal de Santiago se escucha en voz alta: «Autobús para Madrid por un precio de 55 euros». Es la alternativa que muchos viajeros afectados por la interrupción de las conexiones de tren entre Galicia y Madrid han utilizado en las últimas horas para volver a sus casas, como muestra la imagen que acompaña estas líneas, tomada en la rúa do Hórreo en la mañana de este domingo, última jornada del largo puente del 15 de agosto.

Regreso a casa

«En el autobús viajamos personas de distintos lugares de España, vamos hasta Madrid y a partir de ahí cada uno se va a su lugar de origen. Yo soy de Alicante, pero hay pasajeros de otros muchos puntos, de Murcia, de Valencia...», destaca una de las personas que ha optado por contratar un servicio discrecional de autobús para regresar a casa tras unas vacaciones en Galicia.

Un grupo de viajeros se dispone, este domingo, a tomar un servicio de autobús discrecional hacia Madrid. / ECG

Una opción que también han empleado dos amigos mexicanos que han realizado el Camino de Santiago desde Vilalba. «Por el tema de los incendios cerraron los trenes, y no hemos podido regresar a Madrid, donde yo resido», afirma Paulo, quien junto a su primo Santiago, se dispone a abonar los 55 euros que cuesta el billete a Madrid en un servicio de autobús discrecional.

Sin conexión

Este tipo de situación en la estación de la capital gallega se repite desde el pasado jueves, puesto que desde entonces la conexión por tren entre Galicia y Madrid permanece cortada.