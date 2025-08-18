Nuevo corte de tráfico en Santiago: desde este martes hasta comienzos de septiembre

Este martes 19 de agosto, y hasta el martes 2 de septiembre, se producirá un nuevo corte de tráfico en Santiago que limitará la circulación en una vía de la capital gallega.

En concreto, la calle afectada será la rúa do Escultor Camilo Otero, que quedará cortada en horario de 8.00 a 20.00 horas por las obras de reurbanización que se están realizando en la rúa de Amor Ruibal y su entorno.

Una vez terminada la jornada laboral, a partir de las 20.00 horas, se permitirá de nuevo la circulación por el tramo afectado, aunque, durante el tiempo de obras quedará eliminado el estacionamiento en la misma.

Durante las labores de reurbanización, los vehículos se desviarán por la rúa de Amor Ruibal, sentido centro de la ciudad, y por la calle do Pintor Laxeiro, sentido rúa Clara Campoamor.