Nuevo corte de tráfico en Santiago: desde este martes hasta comienzos de septiembre
Las obras de reurbanización limitarán la circulación y el estacionamiento de vehículos
Este martes 19 de agosto, y hasta el martes 2 de septiembre, se producirá un nuevo corte de tráfico en Santiago que limitará la circulación en una vía de la capital gallega.
En concreto, la calle afectada será la rúa do Escultor Camilo Otero, que quedará cortada en horario de 8.00 a 20.00 horas por las obras de reurbanización que se están realizando en la rúa de Amor Ruibal y su entorno.
Una vez terminada la jornada laboral, a partir de las 20.00 horas, se permitirá de nuevo la circulación por el tramo afectado, aunque, durante el tiempo de obras quedará eliminado el estacionamiento en la misma.
Durante las labores de reurbanización, los vehículos se desviarán por la rúa de Amor Ruibal, sentido centro de la ciudad, y por la calle do Pintor Laxeiro, sentido rúa Clara Campoamor.
- Alarma en Santiago por un incendio en las inmediaciones del monte das Santas Mariñas
- Incendio forestal en una zona próxima a viviendas de A Peregrina
- La suspensión de trenes obliga a los viajeros a buscar un plan b en Santiago: «No hay muchas opciones»
- Crece la brecha de precios de la vivienda en Santiago: el Ensanche dobla a la zona más barata
- Santiago no descansa ni en festivo
- El barrio compostelano de Vidán registra su quinto incendio forestal en sólo diez días
- La USC adelanta a septiembre el inicio de las obras de la nueva Facultade de Farmacia
- Éxito y calor en el primer día de fiestas en Sar: «Hai moi bo ambiente»