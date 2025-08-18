Santiago
O persoal dos centros socioculturais de Santiago denuncia novos atrasos e impagos
As traballadoras recibiron a nómina de xullo a mediados de agosto, mentres que a extra non lles foi abonada
A crise nos centros socioculturais de Santiago non colle vacacións. Este verán repítese de novo a mesma situación que se vén dando ao longo do último ano e que leva denunciando o persoal desde o pasado outono: atrasos e impagos das nóminas por parte de Serviplus, a empresa que xestiona dous dos catro lotes nos que se divide o servizo e que concentran a maior parte dos traballadores, os de animación e novas tecnoloxías.
Segundo relata en conversa con este diario a delegada sindical da CIG, Carme Iglesias, as traballadoras recibiron a paga de xullo o pasado mércores, 13 de agosto. Ademais deste novo atraso, indica que «temos problemas coa paga extra, o Concello xa está avisado e o comité trasladouno a inspección laboral porque levamos dous meses intentando que nos confirmen unha data de ingreso da paga extra, dixéronnos varias que se foron pospoñendo». As demoras e impagos «xeran ansiedade e hai moitas persoas que o están a pasar mal, incluso reciben malas contestacións e largas por parte da empresa, é intolerable», asegura outra empregada.
Á espera dos novos pregos
A concesionaria informou a Raxoi sobre os seus problemas de liquidez en maio do 2024, cando se viu obrigada a asumir unha prórroga que non desexaba. En decembro solicitou a extinción do contrato e durante o primeiro trimestre do 2025 chegou a comunicar formalmente que abandonaba o servizo, pero aceptou continuar tras unha reunión con representantes municipais. Rematado o primeiro ano de prolongación, o Concello conseguiu asegurar a permanencia desta empresa e das que xestionan os outros dous lotes ata outubro co compromiso de publicar uns pregos e resolver unha nova adxudicación antes de finalizar este vínculo.
Sen embargo, a licitación segue demorándose e o persoal permanece á expectativa de novidades. «Estamos esperando a ver que nos din do Concello, porque quedaron en sacar os pregos antes do día 1 de agosto», revela Iglesias, que engade que ese prazo non se cumpriu por unha baixa clave dentro do cadro de persoal municipal. Fontes do goberno local consultadas por este diario, sinalan que «os técnicos do Concello están facendo un esforzo enorme nunha situación imprevista para sacar adiante canto antes tanto este como outros expedientes». Desta forma, as mesmas fontes subliñan que «non podemos asegurar unha data para o inicio da licitación, pero trabállase co obxectivo de que sexa o antes posible».
As previsións pasaban por licitar este contrato hai meses e Raxoi xustificaba esta demora no seu afán de garantir a calidade do servizo e os dereitos laborais. Neste contexto, a delegada sindical valora que «en outubro acaba a prórroga e vai volver pasar o mesmo que pasou en xuño: a empresa vai dicir que marcha; se os pregos non están publicados antes desa data, pode marchar sen ningún problema, e esta situación esténdese».
Sen contacto coa empresa
Mentres non se desatasca a publicación dos novos pregos, o comité de empresa tamén lamenta a falta de interlocución con Serviplus. Iglesias puntualiza que «a empresa está moi desarticulada porque está nun momento en que se está dividindo. Está quedando outra empresa co sector de ocio e tempo libre e deportivo, que non é a nosa. Serviplus está totalmente desarticulada, de feito agora mesmo non temos ningún contacto con persoal da empresa, simplemente coa coordinadora de actividades, pero con ninguén de xestión».
Coa actual concesionaria á fronte do servizo, a delegada sindical mantense pesimista respecto do que pode ocorrer os próximos meses. «Non sabemos como vai ser o curso que vén, sabemos que material non vai haber e supoñemos que as nóminas van seguir vindo tarde, mal e a rastro» afirma. Ante isto, e mentres agardan a resposta da inspección laboral, as traballadoras teñen previsto reunirse en setembro para avaliar a situación. «Por agora non temos máis información. Estamos en pleno mes de agosto, sen contacto real coa empresa, e no Concello está todo parado», resume Iglesias.
