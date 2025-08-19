Alcampo comienza su quinta campaña para la recogida de material escolar

Alcampo pone en marcha, por quinto año consecutivo, su campaña de recogida de material escolar que tendrá lugar hasta el 10 de septiembre en un total de 69 centros (hipermercados y supermercados) distribuidos por todo el territorio nacional. Durante el periodo de la campaña, cada uno de los centros participantes habilitará un punto de recogida en sus instalaciones para facilitar que cualquier cliente pueda depositar material escolar nuevo que será destinado a entidades sociales del entorno de cada tienda. Asimismo, estas organizaciones serán las encargadas de distribuir los artículos entre familias con niños y niñas en edad escolar que más lo necesiten.

En Galicia participan 7 tiendas de Alcampo, que donarán directamente material escolar en especie por un valor de casi 1.500 euros, destinado a apoyar a familias en situación de vulnerabilidad. En todo el territorio nacional contribuirá con una donación directa en especie por valor de 20.000 euros, que incluirá productos que van desde cuadernos, estuches, mochilas, lápices, bolígrafos hasta gomas, rotuladores o carpetas, entre otros. Esta aportación se sumará a las donaciones realizadas por los clientes y reforzará la acción de las entidades sociales colaboradoras.

La campaña nació en 2021 con el objetivo de reducir las desigualdades y facilitar que todas las familias puedan afrontar la vuelta al cole en igualdad de condiciones. En la cuarta edición, celebrada en 2024, se recogieron más de 36.000 unidades de material escolar, entre las aportaciones de los clientes y la contribución directa de Alcampo. Desde 2021, ha entregado más de 439.000 euros en material escolar y la enseña ha donado casi 50.000 euros.