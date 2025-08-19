Axenda cultural: Que facer hoxe, 19 de agosto, en Santiago?

Os Enxebres de San Lázaro actuarán no Feito a Man

Os Enxebres de San Lázaro actuarán no Feito a Man / Instagram

Os Enxebres de San Lázaro e La Paquita Mata, no Feito a Man

CONCERTOS. A banda de música Os Enxebres de San Lázaro continúa hoxe coa programación de concertos gratuitos do festival Feito a Man 2025. O grupo tocará ás 20:30 horas na rúa Vía Sacra.

Este cuarteto de música tradicional busca levar os ventos santiagueses da gaita e as voces alá onde vai.

O peche da velada estará a cargo de La Paquita Mata, que tocará as 22:15 horas en San Paio de Antealtares. Este proxecto, que reúne a músicos galegos e madrileños, fai o seu debut no Feito a Man cun directo cheo de Soul e Rythm&Blues.

Numax proxecta o último pase do filme 'Sirat'

CINE. Ás 17:45 horas, a sala de cine Numax proxecta o último pase de Sirat. A película narra a historia dun pai e un fillo que chegan a unha rave perdida no medio das montañas do sur de Marrocos.

Buscan a mar, a súa filla e irmá, desparecida hai meses nunha desas festas sen amencer. Alí, deciden seguir a un grupo de festeiros polo deserto, onde agardan atopar á moza desaparecida.

'Tras a pegada das musas’

EXPOSICIÓN. A Casa do Cabido (Praza das Praterías) presenta a mostra Tras a pegada das musas, e invita aos asistentes a realizar un percorrido polas obras da artista plástica Mareiras, que fala de oito mulleres artistas cunha creatividade poderosa e singular.

Deste modo, a creadora rompe co discurso hexemónico e reivindica a posibilidade de que os homes encarnen o papel da musa. O acceso á exposición é gratuito, e estará dispoñible ata o 31 de agosto, en horario de 10:00 a 21:00 horas.

Mañás de circo e tardes de risa coas actividades do Festival C

ACCESO LIBRE. Continúa a programación de actividades gratuitas do Festival C. Hoxe, ás 11:30, a escola de artes circenses CircoNove realizará un obradoiro para os máis novos no Parque de Bonaval.

Fran Rei e Feli Rodríguez presentan o espectáculo cómico Máis Saaabor!

Fran Rei e Feli Rodríguez presentan o espectáculo cómico Máis Saaabor! / Sol Álvarez

Acrobacias, malabares, equilibrios, danza, teatro ou creación de xoguetes son algunhas das actividades que se propoñen.

Ademais, ás 18:00 horas, Fran Rei e Feli Rodríguez presentan o espectáculo cómico Máis Saaabor!, unha mestura de música en directo, maxia e humor que busca promover unha dieta variada.

