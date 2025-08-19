Axenda cultural: Que facer hoxe, 19 de agosto, en Santiago?
Os Enxebres de San Lázaro e La Paquita Mata, no Feito a Man
CONCERTOS. A banda de música Os Enxebres de San Lázaro continúa hoxe coa programación de concertos gratuitos do festival Feito a Man 2025. O grupo tocará ás 20:30 horas na rúa Vía Sacra.
Este cuarteto de música tradicional busca levar os ventos santiagueses da gaita e as voces alá onde vai.
O peche da velada estará a cargo de La Paquita Mata, que tocará as 22:15 horas en San Paio de Antealtares. Este proxecto, que reúne a músicos galegos e madrileños, fai o seu debut no Feito a Man cun directo cheo de Soul e Rythm&Blues.
Numax proxecta o último pase do filme 'Sirat'
CINE. Ás 17:45 horas, a sala de cine Numax proxecta o último pase de Sirat. A película narra a historia dun pai e un fillo que chegan a unha rave perdida no medio das montañas do sur de Marrocos.
Buscan a mar, a súa filla e irmá, desparecida hai meses nunha desas festas sen amencer. Alí, deciden seguir a un grupo de festeiros polo deserto, onde agardan atopar á moza desaparecida.
'Tras a pegada das musas’
EXPOSICIÓN. A Casa do Cabido (Praza das Praterías) presenta a mostra Tras a pegada das musas, e invita aos asistentes a realizar un percorrido polas obras da artista plástica Mareiras, que fala de oito mulleres artistas cunha creatividade poderosa e singular.
Deste modo, a creadora rompe co discurso hexemónico e reivindica a posibilidade de que os homes encarnen o papel da musa. O acceso á exposición é gratuito, e estará dispoñible ata o 31 de agosto, en horario de 10:00 a 21:00 horas.
Mañás de circo e tardes de risa coas actividades do Festival C
ACCESO LIBRE. Continúa a programación de actividades gratuitas do Festival C. Hoxe, ás 11:30, a escola de artes circenses CircoNove realizará un obradoiro para os máis novos no Parque de Bonaval.
Acrobacias, malabares, equilibrios, danza, teatro ou creación de xoguetes son algunhas das actividades que se propoñen.
Ademais, ás 18:00 horas, Fran Rei e Feli Rodríguez presentan o espectáculo cómico Máis Saaabor!, unha mestura de música en directo, maxia e humor que busca promover unha dieta variada.
