Cómo ayudar en los incendios desde Santiago: puntos de recogida y qué productos donar

La oleada de incendios continúa sin control en Galicia y, tras los últimos datos aportados por la Consellería de Medio Rural a primera hora de este martes, las hectáreas calcinadas alcanzan las 72.000. El de Larouco ya es el peor incendio forestal de la historia de Galicia tras arrasar 20.000 ha y superar al de Chandrexa de Queixa y Vilariño, con alrededor de 17.500 ha afectadas.

Teniendo en cuenta estos datos, esta crisis incendiaria se ha convertido en la segunda ola de incendios más letal de Galicia, superando a la de 2017 y solo por detrás de los incendios de 2006, que arrasaron más de 95.000 ha.

Permanecen activos siete incendios forestales, reduciendo en dos la cifra desde este lunes, mientras que otros cinco están estabilizados.

Las medidas de protección a la ciudadanía siguen vigentes en las zonas afectadas por los incendios forestales y permanece activada la Situación 2 de alerta. Con todo, en las últimas horas no ha habido nuevas evacuaciones.

⚠️ La situación de los incendios en Ourense imposibilita que este martes 19/08 se recupere el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia.



Ante la evolución del fuego y para facilitar la planificación de los usuarios, se mantiene suspendido el servicio durante todo el día. — INFOAdif (@InfoAdif) August 19, 2025

Por su parte, el AVE Galicia-Madrid continúa suspendido este martes 19 de agosto, al menos hasta este mediodía, acumulando ya seis días consecutivos sin servicio.

Puntos de recogida en Santiago

Con la mirada puesta en esta tragedia, desde Santiago es posible ayudar. Así, y al igual que en otros lugares de la comunidad gallega, se han habilitado diversos puntos de recogida de productos necesarios en las zonas afectadas por el fuego.

En Tosta e Tostiña, ubicado en la Avenida da Coruña 3, se realizó este lunes una primera recogida entre las 9.30 y las 14.00 horas.

Punto de recogida en Santiago / @konachadas

Para este martes se ha habilitado un nuevo punto de recogida en El@s, junto a la praza de Cervantes.

Estará disponible entre las 11.30 y las 17.00 horas y entre los productos que se recomienda donar urgen batefuegos (que pueden encontrarse en ferreterías), guantes y gafas de protección; así como agua y leche.

Según informan en un comunicado compartido a través de redes sociales, todo el material recogido será entregado al Centro de Coordinación de Viana do Bolo, con el objetivo de distribuirlo en donde se necesite.

Junto a este punto, desde Fende Testas se habilitará otro en Who Killed Bambi (rúa do Xeneral Pardiñas, 37). Se recibirán productos hasta la noche de este martes y serán enviados a la "xente de Ourense que está loitando contra o lume".

Pódese aportar:

-auga

-mangueiras

-mascaras FFP2 e FFP3

-colirio

-rastros

-palas

-comida en conserva

-guantes ignífugos,gafas de protección,botas para o lume

-caldeiros

-bate-lumes

-apartacións económicas para mercar todo o anterior

SO O POBO SALVA O POBO!!! — Fende Testas (@FendeTestas1995) August 18, 2025

Según informan a través de sus redes, se puede aportar agua, mangueras, mascarillas FFP2 y FFP3, colirio, rastros, palas, comida en conserva, guantes ignífugos, gafas de protección, botas, calderos, batefuegos y aportaciones económicas para comprar todos estos productos.

Otro punto de recogida para ayudar a combatir los incendios desde Santiago es la tienda de Arde420 (en la rúa Xeneral Pardiñas, 2).

Los productos de alta necesidad son: mascarillas FFP2 y FFP3, agua, cubos, palas, hazadas, batefuegos, sulfatadoras, gafas de seguridad antihumos, mangueras, rastrillos, linternas frontales, ropa ignífuga, pienso para animales y comida o ropa para voluntarios.

Punto de recogida en Aress Tattoo / @aress.tattoo

Finalmente, en Aress Tatoo (Virxe da Cerca,8) también están recogiendo todo el material posible destinado a las zonas afectadas de Ourense.

Son prioritarios batefuegos, cascos con pantalla facial y protección cervical, gafas de seguridad con protección antifuego, mascarillas FFP3 y linternas frontales LED.

Asimismo, ropa ignífuga, baterías externas, gasolina o agua son otros productos que también pueden acercarse a este punto de donación.