Compostela lembra ao alcalde Casal, a voz que o franquismo "non puido calar"
Na praza do Obradoiro os alcaldes de Compostela, Arzúa e Teo reivindicaron a figura do editor no Día da Galiza Mártir
"A súa mensaxe non puido ser silenciada", declaraba Xoán Xesús Carril, alcalde de Arzúa, concello de orixe do que foi alcalde de Santiago, editor e galeguista fusilado polas tropas de Franco en Teo o 19 de agosto de 1936, Ánxel Casal. Tamén facía referencia a "escoitar esa voz que o franquismo non calou", a rexedora de Santiago, Goretti Sanmartín, xunto ao retrato do alcalde, que preside o salón vermello do Pazo de Raxoi como no seu día presidiu o despacho de Sanmartín na Deputación da Coruña.
Tamén a alcaldesa de Teo, Lucía Calvo de la Uz, fixo referencia ao "paseo" de Ánxel Casal, cuxo corpo sen vida apareceu no municipio que agora dirixe, afirmando que "o seu suposto delito foi ser demócrata e galeguista, valores que compartimos, e a moita honra". Valores de identidade, liberdade e democracia que caracterizaron a vida política "municipalista" de Ánxel Casal de quen Alfonso Daniel R. Castelao afirmou que "fixo máis por Galiza que todos nós", como coincidiron en lembrar os tres rexedores.
"Cada vez que defendemos a lingua, loitamos pola democracia e por unha Galiza máis xusta honramos a Casal", asegurou o alcalde Carril ao tempo que facía referencia ao primeiro discurso oficial do editor como alcalde de Compostela, o 23 de febreiro de 1936, en lingua galega no Pazo de Raxoi. Un edificio crucial na vida de Ánxel Casal, non só por ser o rexedor galeguista da que logo acabaría sendo a capital de Galicia, tamén por ser un represaliado máis, preso na Falcona, cárcere franquista localizada nos propios baixos de Raxoi.
Foi a esa prisión a onde o levaron as tropas do bando nacional logo de apresáreno en Arzúa, o 4 de agosto do ano do golpe de estado. E foi de Raxoi de onde o sacaron, para "pasealo" e executalo o 19 de agosto no lugar de Cacheiras, en Teo, onde tamén na mañá deste martes se lle rendeu homenaxe. A el, a Pepiño Areosa e a todas as vítimas da guerra civil, "de todos os bandos", quixo lembrar a rexedora de Teo, que aproveitou para "condear todas guerras que se libran nos nosos días".
Pola súa banda, o alcalde arzuán rematou a súa intervención entre "vivas" a Casal e a Galicia e desexando "que nunca máis a intolerancia, o odio e a negación da identidade poidan ter cabida na nosa terra". Unha intolerancia e "unha involución" da que unha vez máis alertou Goretti Sanmartín ao tempo que poñía en valor a memoria "que latexa na pedra".
Terra, lume, territorio
Non deixou escapar Sanmartín a ocasión de facer referencia aos lumes que asolan especialmente a provincia de Ourense neste final do verán.
"O territorio tamén ten memoria", asegurou a alcaldesa de Santiago, para citar unha vez máis a Castelao: "Vale máis unha terra con árbores nos montes que un Estado con ouro nos bancos" e pular por "un monte multifuncional" ao tempo que expresaba a súa esperanza en que a meteoroloxía contribuíse á extinción dos incendios, "daban chuvia en Compostela", comentou Sanmartín.
