Santiago no se salva de La Paquita Mata: "Los conciertos al aire libre son algo muy especial"

Una broma entre amigos que termina convirtiéndose en una banda de música. Esta podría ser la premisa de cualquier película que ves en la tele un domingo por la tarde; sin embargo, se trata de la verdadera historia del cuarteto La Paqui Mata.

Galicia y Madrid unidas

«Somos músicos que nos conocemos desde hace tiempo. Cada uno es de una parte diferente de España, pero nos entendemos bien, por lo que dijimos ¿por qué no intentarlo?». Así lo cuenta el cantante del grupo Quique Gómez. La idea de la banda, formada por el vocalista y armoniquista Quique Gómez (Madrid), el guitarrista David Tato (Santiago), el bajista Marino Orejana (Madrid), y el batería Pascu Monk (Soria), surgió a inicios de este verano, durante una gira de conciertos en la que se encontraron los cuatro.

«Yo soy de Madrid, al igual que Marino, pero he venido mucho a Galicia para tocar. Aquí conocí tanto a Tato como a Pascu, de modo que Galicia es un lugar bastante especial para nosotros». El cantante, que ahora reside en Ourense, habla emocionado sobre el debut de esta noche, a las 22.15 horas, en la Rúa de San Paio de Antealtares, y destaca el orgullo que para ellos supone poder tocar en el festival Feito a Man 2025: «Ya he tocado en varias ediciones del festival, y la verdad es que me encanta. Tiene un ambiente único, los conciertos al aire libre se disfrutan de una forma muy especial».

Feito a Man realizará un programa de conciertos gratuitos durante el mes de agosto. / Santiago Esturao

Asimismo, Gómez subraya la naturaleza gratuita de la iniciativa, una «excelente manera» de que aquellas personas que no pueden acudir a conciertos tengan la oportunidad de escuchar diversos estilos de música en un entorno agradable.

¡Paqui, ataca!

Con más de 20 años de escenarios a sus espaldas, estos cuatro músicos deciden unirse para formar La Paqui Mata, pero, ¿de dónde sale este curioso nombre? Algo tan original siempre tiene una historia detrás, y esta no es la excepción. «Lo decimos desde hace años, era una forma de defendernos cuando salíamos. La idea era que, si pasaba algo, decíamos que nuestra perra Paqui se encargaría de todos», recuerda el vocalista entre risas. No obstante, la buena suerte no sonrió al cuarteto en esta ocasión, pues ninguno de los perros que tuvieron posteriormente se llamó Paqui.

La Paqui Mata tiene como único objetivo hacer bailar esta noche a los asistentes. / Cedida

A pesar de no contar con el miembro que da nombre a la banda, los cuatro originales decidieron preservar el legado, y honrar a esa perra que nunca llegó a existir con los mejores ritmos de soul y rythm&blues. «Todos compartimos una pasión por este estilo de música. Conocí a Tato cuando me invitó a tocar junto a su grupo Bakin Blues Band aquí en Santiago. A Marino y a Pascu también los conocí en circuitos de conciertos, por lo que este tipo de música es nuestro elemento común, lo que nos une a los cuatro», detalla Gómez.

Un sentimiento que perdura

El cantante explica que, con el paso de los años y con las numerosas actuaciones realizadas, esos nervios que aparecen antes de subir al escenario habían desaparecido. Sin embargo, asegura que la emoción y las ganas de tocar seguían estando presentes en cada uno de sus shows. «Me gusta la música que hago, siempre que voy a tocar tengo ganas porque me lo paso bien haciéndolo».

Con todo, Gómez hizo hincapié en la ilusión que creaba esta noche en ellos: «Estamos algo conmocionados por la reciente oleada de incendios. Todo es un descontrol ahora mismo, por lo que nos parece un día muy significativo para tocar. No solo tocaremos para los asistentes, también lo haremos para aquellos que lo están pasando mal».

De esta forma, el madrileño promete una velada cargada de ritmo, así que pásate a bailar con ellos, porque ¡La Paqui Mata y te hace bailar!