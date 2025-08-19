El inconfundible sello de Chago en la forja, de Santiago al Banco de España

Soportar una tarde de verano a 35 grados no es nada si lo comparamos con largas horas durante todo el año frente a un horno de forja, que puede superar fácilmente los 1.000 grados. El herrero compostelano Santiago Martínez, más conocido como Chago, ha pasado más de treinta años trabajando en las fraguas y, a pesar de las interminables jornadas de calor, preserva la emoción del primer día: «Empecei a ver a profundidade do oficio e funme enganchando, cando me quixen dar conta convertírame nun ionqui do ferro».

La pasión de Chago por la forja despertó en su más tierna infancia; el santiagués recuerda pasar a diario por un taller que se encontraba de camino a su colegio en O Castiñeiriño y, gracias a la repetida imagen de un hombre trabajando el metal, comenzó a interesarse por un mundo que no le era conocido por su ambiente familiar, en el que había tradición ebanista y cantera, pero no del arte de la forja.

«Dinme conta de que me gustaba, sempre me parei a mirar os detalliños da forxa antiga que moita xente pasa por alto e, gracias a iso, a miña habilidade foi maior, pero tamén a miña curiosidade por seguir aprendendo», explica el herrero.

Así, en el año 1986 comenzó a formarse en la Escuela Taller de Santiago, donde consiguió sus primeros contactos laborales en el mundo de la forja. Después de trabajar para varios talleres y empresas, y tras casi dos décadas en Armesa, dio el salto como autónomo. El sobrenombre de Chago comenzó a hacerse eco en las calles de Compostela, dando el nombre a su taller, Forxa Chago.

Sin embargo, el milenario arte de la forja no logró resistir el frenesí tecnológico que, en la última década, ha conllevado una drástica pérdida de oficios tradicionales. En Santiago, actualmente el número de herreros es inferior a 3 y, aún así, Chago precisa que en la capital gallega solo él y sus trabajadores conservan las técnicas de forja tradicionales. Un sector que comparte un conflicto común a la mayoría de oficios tradicionales: la falta de relevo generacional. «Na profesión quedamos poucos, e os que quedan fan forxa para facer unha lámpara, un portal ou un cadro. Non hai o coñecemento necesario para traballar en grandes obras como catedrais, as escolas deixaron de ensinar este tipo de técnicas».

Falta de relevo generacional

Martínez subraya que el principal problema recae en la falta de formación proporcionada por la escuelas de forja que, pese a seguir existiendo, han orientado el aprendizaje hacia un lado más artístico de la profesión, relegando a un segundo plano el conocimiento tradicional. «Cando estás formando a unha persoa fan falta polo menos 5 anos, e nós non podemos facernos cargo do inmenso coste que iso supón. O sistema educativo de formación que hai agora mesmo para a forxa está mal, hai un risco bastante elevado de que se termine perdendo a profesión», se lamenta Chago.

Con todo, él ha continuado con su labor, realizando numerosos trabajos que han contribuido a embellecer la capital gallega. Entre ellos, destacan los realizados para la Catedral de Santiago o en el Pazo de Raxoi. Pese a que Chago es incapaz de escoger un favorito, ya que se siente «muy orgulloso» de todos, recuerda con especial cariño el de la balconada municipal, donde aparecieron tres sellos de hierro que datan de los siglos XV, XVI y XVIII.

La pregunta es, ¿cómo es posible que aparezcan elementos anteriores a la construcción del propio inmueble? La explicación viene dada por la reutilización del material. «Cando se ampliaba a Catedral, o ferro era tan costoso de producir que se gardaba, polo tanto dentro da fachada hai ferros que teñen máis anos que o propio edificio», detalla el artesano.

El trabajo realizado en la basílica compostelana desde 2012 no solo ha sido reconocido por los vecinos y turistas que pasean por la ciudad, ya que la aplicación de técnicas originales le sirvió para hacerse con el Premio Richard H. Driehaus de las Artes de la Construcción 2021 a nivel nacional. Además, recientemente, el Concello de Santiago le concedió la distinción Alba de Compostela 2025, una condecoración que se otorga en honor a la profunda vinculación con la capital gallega, ya sea a través de su actividad profesional o de su trayectoria personal. «Para min o verdadeiro premio é de por si traballar na Catedral e poder ter todas esas pezas nas mans. Toda a fachada coas palmas, crucetas, bolas, vástagos, a reixería, a Porta Santa, o Pórtico...».

Una profesión con demanda

A pesar de la situación actual del sector, Chago conserva la ilusión del primer día, acción que le ha permitido «non dar a basto co traballo». Recientemente, el éxito de la Forxa Chago llegó a oídos del Concello de A Coruña, quien encargó al equipo de Martínez la restauración de las siete farolas de la Plaza de María Pita. Asimismo, el herrero se encuentra actualmente reparando las rejillas del Banco de España, al tiempo que continúa con el mantenimiento asiduo de distintas partes de la Catedral. «Para traballos grandes non teño oco ata dentro de 8 meses; hai moito traballo, pero falta man de obra», subraya Chago.

El propietario de la Forxa Chago incide en la precaria situación del sector, haciendo hincapié en la necesidad de aumentar la formación proporcionada por las escuelas: «En 15 días eu non podo ensinar nin ver o potencial dunha persoa. Necesitamos xente que non solo sepa cortar e soldar, teñen que coñecer as técnicas tradicionais da forxa para poder integrarse na nosa forza conxunta de traballo».

El herrero santiagués concluye lanzando un mensaje de apoyo y resiliencia a los oficios artesanales y al comercio local: «Nós axustamos moito os prezos para que a xente non se vaia ao comercial, non podemos cobrar o que sería o custo real. Aínda así, sempre entregamos pezas de moita mellor calidade, máis duradeiras».

Todo aquel que quiera contemplar el trabajo de este maestro del hierro antiguo solo tendrá que pasearse por las calles de Compostela, en las que «non queda recuncho» en el que Chago no haya trabajado.